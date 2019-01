Posily Slavie pod lupou: Vyčnívá Ševčík, navrátilec Král nezklamal | iSport.cz

Sice za nula, ale podíl na vysokých výhrách mají. Posily Slavie se pomalu dostávají do tempa. Hlavně Petr Ševčík je ve středu pole znát, zápas s čínským Pekingem Guoan (4:0) v pohodě zvládl při svém prvním startu po návratu do červenobílého dresu i stoper Alex Král. Jak deník Sport ohodnotil výkony zimních posil "sešívaných"?

Lukáš Masopust - Známka 4 podprůměrný

Pozice: pravá, levá záloha

Minuty: 45

Góly/asistence: 0/0

Jeden z nejslabších slávistů zápasu. Nastoupil do druhé půle na pozici, na níž předtím v prvním poločase řádil Mick van Buren, a rozdíl ve výkonech obou hráčů byl patrný. Zatímco nizozemskému křídlu se dařilo obcházet protihráče a vytvářet nebezpečné situace, Lukáši Masopustovi se v téhle disciplíně příliš nevedlo, stejně jako v centrech do šestnáctky. Realizační tým zatím jeho výkony omlouvá tím, že se jedná o dynamický typ hráče, který to má v této fázi přípravy složitější.