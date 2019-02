Kolář: Komličenkova budoucnost? Ideálem je klub jako Anderlecht | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA TOP 10 GÓLŮ PODZIMU: Hušbauerova dělovka, Komličenkovy i Barošovy nůžky VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak složité bylo uplatnění opce, kdy Mladá Boleslav vykupovala Nikolaje Komličenka z Krasnodaru?

„Celá anabáze začala mnoho měsíců nazpátek. Kolja byl v Boleslavi nejprve na ročním hostování a viděli jsme, že se tu cítí velice dobře. Měl touhu tady zůstat a dál se rozvíjet. Ani my jsme ho nechtěli vytrhnout z prostředí, kde se mu daří. Našel fantastickou řeč s trenérem Weberem, rozuměl si se spoluhráči, sžil se s prostředím, v Česku se mu líbí. Proto jsme jednali o prodloužení hostování s tím, aby na něj měla Mladá Boleslav opci. S Krasnodarem jsme postupovali velice efektivně, dosáhli jsme dohody, přičemž smlouva obsahovala spoustu možností. Domluvily se podmínky včetně opce s tím, že i Krasnodar si tam dal určitý instrument, že kdyby Boleslav chtěla uplatnit opci, oni z ní mohli v uvozovkách utéct.“

To by znamenalo, že Krasnodar by musel vyplatit Mladou Boleslav?

„Ano. Krasnodar by platil. Ale je moc dobře, že Krasnodaru jde i o hráče. Chtěli, aby měl možnost se dál rozvíjet. To je filozofie jejich prezidenta Galického. Nebrali to úplně jako byznys, ale hleděli i na odchovance ze své akademie. A tímhle jim dali signál, že jim o ně jde.“

Bylo ve hře, že by se do Krasnodaru vrátil?

„V průběhu podzimu byly určité sinusoidy. V jednu chvíli to vypadalo, že by si ho rádi stáhli zpátky. Přemýšleli o tom, že by u nich Kolja mohl hrát, případně že by si ho sami zobchodovali jako dobrý artikl. Na druhou stranu jak už jsem naznačil, prezident Krasnodaru má své hráče rád, pro své odchovance rád něco udělá.