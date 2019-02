Plzni chybí Pačinda, Kopic se znovu zranil. Vrba chválil Trpišovského | iSport.cz

Jste spokojený s přípravou?

„Kdo nás sledujete, tak víte, že jsme absolvovali dva bloky, v Plzni a ve Španělsku. Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, hlavně ve Španělsku jsme měli ideální podmínky k tomu, abychom se připravili na jaro. Doufám, že se to ukáže nejen na začátku. Start máme velmi těžký a možná rozhodne o tom, jak bude vypadat celá sezona. Snad potěšíme naše fanoušky.“

V lize se o titul nejspíš porvete s vedoucí Slavií. Je pro vás souboj s pražským celkem pikantí v tom, že mužstvo trénuje Jindřich Trpišovský? Ten neskrývá, že jste jeho inspirací…

„Ligovým favoritem jsme momentálně Slavia a my. Ale takhle bych to nezužoval, může se ještě stát cokoliv, zvlášť v novém způsobu ligy s nadstavbou to může dopadnout jakkoliv. Jindrovi Trpišovskému přeju hodně úspěchů. Myslím, že je dobře, když si my trenéři projdeme obdobím, kdy to nemáme úplně zadarmo a musíme ukázat, že fotbal pro nás znamená všechno a věnujeme mu spousty času. Jindra si tímhle prošel a teď sklízí ovoce v klubu, který mu umožňuje se dál rozvíjet. Je to pracovitý člověk a skvělý trenér, ale věřím, že se mu v sezoně bude dařit trošku méně, než mě.“

Jak jsou na tom zranění hráči, kteří nemohli odtrénovat přípravu s mužstvem?

„Hlavně v závěru podzimu jsme měli zdravotní problémy, někteří hráči šli na operace. Nejhůř je na tom Krmi (Michael Krmenčík), po plastice vazů se může naplno zapojit až po nějakých šesti měsících od operace, takže to vychází na duben, květen. Složitější je to i u Dana Koláře. Mysleli jsme si, že půjde na jednoduchou operaci, ale nakonec to byl trošku složitější zákrok. Musí ještě měsíc čekat, než bude stoprocentní. Radim Řezník už se v týdnu zapojil do plného tréninku s týmem, Kopimu (Janu Kopicovi) se bohužel v přípravě stalo ještě druhé zranění. Po operaci byl v pořádku, ale vyvrtl si kotník na druhé noze. Erik Pačinda má také vyvrtnutý kotník, přihodilo se mu to ve druhé části přípravy. Momentálně se doléčuje, aby se mohl připojit k mužstvu.“

Na soustředění ve Španělsku jste nevyhráli jediný zápas. Nejste před vstupem do jara nervózní?

„Nervózní nejsem. Příprava je příprava a soutěžní utkání pak něco jiného. Tam jsou prioritní výsledky, ne v přípravě.“

Jste spokojený s posilami, které v zimě přišly?

„Chtěli jsme posílit ofenzivní fázi, na podzim jsme tam neměli tolik alternativ. Bylo to dané jednak zraněním Krmenčíka, za druhé jsme nebyli celkově spokojení s ofenzivou, proto jsme udělali nákupy. Oba hráči (Beauguel, Kayamba) rychle zapadli, také střelecky se prosazují velmi dobře. Pro mě jako trenéra je dobře, že máme víc možností, myslím, že někteří nastoupí v prvním kole (v sobotu v Mladé Boleslavi) v základu. Konkurence se zvýraznila, je to jen ku prospěchu naší ofenzivní hry.“

Kdo začne na jaře v bráně jako jednička?

„Zatím nevím, možná tuším. Vždy je to dohoda mezi mnou a Martinem Ticháčkem (trenér brankářů), debatu rozhodneme dva dny před zápasem, pak se to dostane k brankářům, kteří se to od nás dozví jako první.“

Jaké jsou vaše priority pro jaro?

„Pro nás je zavazující, že na jaře hrajeme v Evropské lize. My i Slavia víme, o co hrajeme, každý bod je důležitý pro český koeficient. Slavii budeme držet palce, doufám, že nám budou přát i fanoušci Slavie, z úspěchů obou klubů můžeme na podzim profitovat všichni. Máme hodně vysoké ambice, nemůžeme si dovolit, že nějakou soutěž vypustíme. My i Slavia máme nůž na krku, abychom získali co nejvíc bodů v Evropské lize a pomohli si tak, že na podzim budeme v losování pohárů nasazení. Začátek je pro nás i Slavii stejný, jsme v situaci, kdy chceme uspět i v Evropské lize. Je škoda, že se mezi zápasy v Evropě utkáme spolu, pro oba je to trošku nepříjemné, ale takový je los.“

Šádek: Krmenčíka nepustím a odchodu Vrby se nebojím. Ten ostře reagoval 720p 360p REKLAMA

Kouč Vrba: Úvod jara může rozhodnout o titulu. Posily si řekly o základ 720p 360p REKLAMA

Hejda po remíze v generálce: Na každou branku se strašně nadřeme 720p 360p REKLAMA

Fitzel o střelecké bídě Plzně: Musíme počkat na ligu. Bakoš to umí zbláznit 720p 360p REKLAMA