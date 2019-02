Bucha o Boleslavi, půlroce v Plzni, rozhovorech s Vrbou i těžkém období | iSport.cz

Ve středu poprvé přišel do kabiny Mladé Boleslavi, nafasoval věci a absolvoval první tréninkovou jednotku s novými spoluhráči. Záložník Pavel Bucha přišel do středočeského klubu na půlroční hostování z Plzně a pokusí se v něm nakopnout svou kariéru po podzimu, kdy měl minimální vytížení.

Jak dlouho se řešilo, kde budete na jaře hrát?

„Řešilo se to od začátku přípravy. Zpočátku jsme tomu nechali volný průběh, normálně jsem začal trénovat s Plzní. Trénoval jsem naplno, chtěl jsem se tam prosadit a počkat, jak mě bude vidět trenér a jestli budu na jaro prospěšný pro mužstvo. Jak se blížil konec přípravy, řešily se nějaké varianty, které by mohly nastat. Nakonec jsem v Boleslavi.“

Proč jste si vybral Boleslav?

„Nepředpokládám, že by těch variant bylo mnoho, zájem Boleslavi byl navíc výrazný. Nebylo tedy moc o čem. Navíc se mi líbí koncept, který Boleslav nastavila, tedy že bude dávat víc šancí mladým hráčům. To mě oslovilo a lákalo.“

Jaký pocit jste měl ze zimní přípravy v Plzni?

„Nebyl jsem se svými výkony úplně spokojený. Myslím, že můžu hrát i líp, zkrátka jsem nepředvedl výkony, které by trenéra oslovily. Víme, že v Plzni je obrovská konkurence na postu, na kterém hraju. Jsou tam zkušení hráči, kteří toho mají spoustu odkopáno.“

Nedolehla na vás během přípravy situace z podzimu, kdy jste nehrál? A teď jste se měl ukázat.

„To si nemyslím. Hlavu jsem si z toho nějak nedělal. První půlrok v Plzni jsem bral jako adaptační, věděl jsem, že to rovnou nepůjde, protože jsem do přípravy v létě naskočil až ke konci. Věděl jsem, že mě nečeká nic jednoduchého. Podzim jsem bral tak, že se sžiju s mužstvem, okoukám, jak Plzeň hraje, co po mně trenér bude chtít. A pak že se o to pokusím v přípravě zabojovat.“

Přesto nebyl jste překvapený, nebo zklamaný z toho, že šance prakticky nepřišla? Odehrál jste jen dva zápasy v domácím poháru, v české lize a v Lize mistrů jste nenaskočil ani na minutu.

„Neřekl bych. Když jsem nenastupoval za áčko, doplňoval jsem si herní vytíženost v juniorské lize. Sice víme, že juniorská liga není ono, že mi to tolik nedá, ale přesto jsem hrál. Chápu trenéra a nemůžu mu nic zazlívat, Plzeň je momentálně jeden z největších klubů v České republice a je závislá na výsledcích. Není moc času experimentovat.“

Říkal jste, že první půlrok v Plzni jste bral jako adaptační. Po téhle stránce podzimní část sezony splnila účel?

„Ano, určitě. Cíl to splnilo. Vím přesně, co po mně trenér Vrba na mé pozici chce. To se teď budu snažit hrát v Boleslavi, samozřejmě i s tím, co po mně bude chtít trenér Weber. Budu se snažit Boleslavi co nejvíc pomoct a připravit se tím na případný návrat do Plzně.“

Mluvil s vámi trenér Pavel Vrba během podzimu?

„Jo, párkrát jsme spolu mluvili mezi čtyřma očima a řešili mou situaci. On mě uklidňoval. Říkal mi, že mám pořád dost času, a ať jsem hlavně trpělivý, ať nejsem zapšklý nebo naštvaný, ať pracuju pořád stejně a ať vnímám, co po mně chce.“

Nemrzelo vás, že jste alespoň na chviličku neokusil Ligu mistrů na hřišti?

„Koho by to nemrzelo? Myslím, že sen každého hráče je hrát takovouhle soutěž. Ale nebyl na to prostor. Párkrát jsem se dostal na lavičku, i to pro mě byl zážitek. A dá se říct i napůl splněný sen.“

Jak vidíte konkurenci v Plzni, kterou pro vás ve středu zálohy představovali Patrik Hrošovský, Tomáš Hořava, Roman Procházka a Aleš Čermák?

„Je těžké se přes ně dostat do sestavy. Je vidět, že musím pořád makat a učit se. Sledoval jsem je, jak hrají. Snažím se je napodobovat. Ale myslím, že hostování v Boleslavi by mi mohlo pomoct a že by se mohlo zvýšit moje herní vytížení.“

A co říkáte konkurenci v Boleslavi? I tady je docela velká v čele s Markem Matějovským.

„Beru to úplně stejně. Myslím, že v žádném ligovém týmu si hráč na mém postu nevybere, všude jsou kvalitní, zkušení kluci. Mně nezbývá nic jiného než poctivě trénovat a přesvědčit trenéra, abych hrál.“

Nepodepsala se na vás na podzim i kauza, kdy jste za bouřlivých okolností odcházel ze Slavie?

„Musím se přiznat, že to nebylo jednoduché období. Ale mám kolem sebe spoustu skvělých lidí a myslím si, že ti mi to zjednodušili. Snažím se to co nejméně řešit a soustředit se na fotbal.“

Dolehlo na vás, že pro fanoušky Slavie jste se stal, dá se říct, zrádcem?

„Snažím se to neřešit.“

Proč jste se rozhodl Slavii opustit?

„Už bych se k tomu nevracel, je to minulost. Já se chci soustředit na přítomnost.“

Šádek: Krmenčíka nepustím a odchodu Vrby se nebojím. Ten ostře reagoval 720p 360p REKLAMA

Kouč Vrba: Úvod jara může rozhodnout o titulu. Posily si řekly o základ 720p 360p REKLAMA