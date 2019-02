Čtvrté ultimátum pro olomouckého kouče Jílka! Klíčová bude Bohemka | iSport.cz

Jílek je nejdéle sloužícím ligovým trenérem, u áčka hanáckého celku působí již téměř tři a půl roku. Byť to měl na Andrově stadionu již třikrát nahnuté (po bídném druholigovém startu v létě 2016 a dvakrát na podzim 2018 – před utkáním s Duklou a Slováckem), v zimní přípravě zůstával pozitivně naladěn.

„Když se nedaří, ale vidím na hráčích snahu a energii, nemělo by se utíkat z boje. Pokud nezasáhne vyšší moc. V tuhle chvíli energii z kluků cítím a pořád jsem optimista. Věřím, že se blýská na lepší časy,“ řekl před měsícem.

Jenže ona „vyšší moc“, tedy vedení klubu, možná brzy opravdu zasáhne. Způsob, jakým Sigma nezvládla duel s Jabloncem (1:2), šéfy pořádně naštval. Hned v pátek se v kancelářích debatovalo dlouho do noci. Nešlo totiž o nešťastnou porážku, jak by se po vítězném gólu Martina Doležala z 89. minuty mohlo na první pohled znát, ale o naprostý olomoucký zmar.

Špatné individuální výkony, naivní chyby, lacině inkasované branky a směrem dopředu vůbec nic. Nebýt zázračné hlavičky posily Víta Beneše, jehož výkon jako jeden z mála snesl přísnější měřítko, ukousal se jablonecký brankář Vlastimil Hrubý nudou.

Severočeši sice v Olomouci ukázali velkou kvalitu, ale nasazení domácích rozhodně nekorespondovalo s bojem o ligovou příslušnost. Od pískotu fanoušků uchránil Hanáky pouze fakt, že byl stadion úplně prázdný...

Sobotní zápas na půdě Bohemians, kteří mají rovněž 19 bodů, tak bude pro Jílka a spol. životně důležitý. Pokud by „sigmáci“ znovu propadli, pravděpodobně se po víkendu rozjedou intenzivní jednání s Radoslavem Látalem, který je po konci v Trnavě volný, či Romanem Nádvorníkem, jenž na podzim působil v Karviné.

Nejlepšího trenéra uplynulé sezony by už zřejmě ve funkci nedokázal udržet ani sportovní manažer Ladislav Minář, který nad ním dlouhodobě drží ochrannou ruku. Jílek však ukázal, že když jde do tuhého, umí jeho mančaft zabrat. Pokud by se to povedlo i v Ďolíčku, čekali by ho pak příznivější soupeři (Příbram, Dukla) a třeba i lepší zítřky.

