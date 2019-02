SESTŘIH: Teplice - Boleslav 0:2. Trefil se opět Komličenko, Šušnjar nedohrál | iSport.cz

Do zápasu vstoupili lépe domácí, ale převahu v šance neproměnili. Mladá Boleslav postupně přebrala aktivitu a ve 36. minutě ji poslal do vedení Křapka, který po rohu využil zmatků v teplické obraně a dotlačil míč do branky. Hosté mohli přidat i druhý gól, ale Komličenko po centru trefil v pádu jen tyč a stejně dopadl i dorážející Ladra.

Hosté se ale dočkali hned po přestávce, když ve 47. minutě nařídil rozhodčí penaltu po faulu Hoška na Komličenka. Ruský útočník se sám postavil k pokutovému kopu a bez problémů ho proměnil.

O několik minut později zápas dostal novou zápletku, protože po druhé žluté kartě byl vyloučen hostující stoper Šušnjar. Severočeši si ale s početní výhodou nedokázali poradit a málem sami inkasovali potřetí, když Komličenko našel volného Ladru, který ale v dobré pozici neproměnil.

Teplice - Mladá Boleslav 0:2. Komličenko dosáhl mety 20 gólů 720p 360p REKLAMA

Teplice zahrozily až po hodině hry. Hora hlavou těsně minul a domácí záložník neuspěl ani o chvíli později, tentokrát jeho povedenou ránu z voleje pohotově vyrazil brankář Šeda. Blízko gólu byla i Mladá Boleslav, když po rychlém brejku chytře zakončil obloučkem Matějovský, ale trefil břevno.

Domácí v závěru oslabeného soupeře zatlačili, ale do vyložených šancí se dostat nedokázali. Výsledkem převahy byly jen dvě rány Ljevakoviče a Trubače. Při střelách teplického kapitána se ale zaskvěl brankář Šeda, zatímco domácí útočník trestuhodně přestřelil.

Mladá Boleslav se v lize dočkala vítězství po čtyřech zápasech, opustila příčky znamenající účast ve skupině o udržení a posunula se na osmé místo zajišťující play off o Evropskou ligu. Teplice po neúspěchu na hřišti vedoucí Slavie i druhý jarní zápas prohrály 0:2 a klesly na deváté místo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 36. Křapka, 47. Komličenko Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Čmovš, Hošek (54. Shejbal), Krob – Ljevaković (C), Žitný (74. Bezdička) – Hora, Moulis – Trubač, Kuchta. Hosté: Šeda – Křapka, Šušnjar, Hájek, Fulnek – Hubínek, Takács – Přikryl (90. Chaluš), Matějovský (C) (85. Tatajev), Ladra (81. Paixao da Silva) – Komličenko. Náhradníci Domácí: Diviš, Soungole, Shejbal, Knapík, Radosta, Bezdička, Hyčka Hosté: Bucha, Hašek, Chaluš, Mašek, Paixao da Silva, Stejskal, Tatajev Karty Domácí: Hošek, Krob, Kuchta, Čmovš Hosté: Šušnjar, Hájek, Šušnjar Rozhodčí Zelinka – Hájek, Fišer Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 2103 diváků

Klíčové momenty utkání:

Teplice - Mladá Boleslav: Trubač se položil do střely, ale nesedla mu a minul 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Ljevakovičovu pumelici z hranice šestnáctky Šeda vyboxoval 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Šeda kryl i Moulisovu tutovku, nakonec šlo o ofsajd 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Přikrylova střela levačkou se stočila mimo branku 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Matějovský pálil v přečíslení sám a trefil břevno 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Hora pálil z halfvoleje, Šeda skvěle zakročil 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Shejbalově hlavičce ke gólu moc nechybělo 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Ladrův pokus se prokutálel jen těsně vedle tyče 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Šušnjar dostal za úmyslnou ruku druhou žlutou a šel do šaten 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Komličenko po faulu Hoška proměnil penaltu 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Dvě tyčky zachránily domácí před druhým gólem 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Křapka nadvakrát z bezprostřední blízkosti proměnil, 0:1 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Matějovského pohotovou ránu zkrotil Grigar 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Pěkná zasekávačka Komličenka, zakončení pak nezvládl 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Nacvičený signál po standardce Komličenko gólem nezakončil 720p 360p REKLAMA