Sloupy na stadionu Sparty? Fanoušci jsou v šoku. Není to schválené, říká klub | iSport.cz

Byl by to velký zásah. Pro zastánce tradičního typu stadionu s neomezeným výhledem z tribun něco nemyslitelného. Fotbal se však mění a v dnešní době je z něj především velký byznys. I proto Sparta přemýšlí, jak by Generali Arenu dále zmodernizovala.

„Vedení AC Sparta Praha dlouhodobě uvažuje nad rozvojem Generali Areny a přebudováním některých částí stadionu, které by mělo navázat na rekonstrukci hlavní tribuny. Představenstvo proto zadalo vypracování studie přestavby jižní tribuny letenského stadionu. Tyto návrhy a modely budou nyní projednány a nejedná se o schválené finální návrhy,“ uvedl klub na svém webu.

V uplynulých dnech se studie dostala na veřejnost a dojmy fanoušků nejsou zrovna pozitivní. Vadím jim především sloupy jako součást tribun i obrovská budova, která by částečně zmenšila horní sektory.

„Nejedná se o schválené návrhy a modely, jak "změnit" domácí stadion. Záměrně říkám změnit, protože o zlepšení nemůže být řeč. Je dobře, že to není schválené, neboť nám to dává možnost se vyjádřit. Za sebe říkám, že tohle by byla naprostá katastrofa,“ uvedl na twitteru uživatel Číslo 34, který se veřejně ke Spartě hlásí a například na Facebooku má základnu 11 tisíc sledujících uživatelů.

Co by se na stadionu změnilo, pokud by vedení návrh schválilo?

„Klub zadal studii rozvoje Generali Areny s těmito požadavky: renovace jižní tribuny, která byla naposledy rekonstruovaná v roce 1994, s důrazem na zlepšení fanouškovského komfortu v ochozech i v zázemí (toalety, občerstvení), vybudování prostor pro klubovou síň slávy, která aktuálně Spartě chybí, a vytvoření dalších prostorů pro klub, jeho zaměstnance a další firmy, které se Spartou blízce spolupracují,“ stojí dále v oficiálním prohlášení.

Kromě předělání tribuny by prý rekonstrukcí prošla i hrací plocha. Úroveň hřiště by se snížila a byla by vybudována nová první řada dolních sektorů. „Kromě rekonstrukce celé jedné části stadionu vedení vypracovává návrhy na další inovace: nové velkoplošné obrazovky, ozvučení a osvětlení Generali Areny.“

Od modernizace stadionu, který poslední zásadní úpravou prošel v roce 2015, si Sparta slibuje především finanční příjmy a klub by nebyl závislý převážně na majiteli Danielu Křetínském.

„Všechny příjmy z případných pronájmů prostor a dalšího komerčního využití by plynuly do klubového rozpočtu. Tyto příjmy by pak měly pozitivní dopad na hospodaření klubu také z pohledu Financial Fair Play,“ uvádí Letenští.