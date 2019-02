LIGOVÝ INSIDER: Jen spasitel Dočkal nestačí, Plechatého by si Baroš našel | iSport.cz

LIGOVÝ INSIDER: Jen spasitel Dočkal nestačí, Plechatého by si Baroš našel

Comeback Bořka Dočkala byl největší událostí 22. kola FORTUNA:LIGY. Uzavřela se tím velká přestupová sága a třicetiletý záložník pomohl k důležité výhře 3:2 nad ostravským Baníkem. „Pro mužstvo to bylo velikánské plus, měl fantastické přihrávky,“ míní expert serveru iSport.cz Martin Jiránek v pořadu Ligový insider. Zároveň však upozorňuje na to, že letenské mužstvo se nemůže upnout jen na něj.