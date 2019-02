Slavia ladí proměnu juniorky: kouč Hyský, Čontofalský i dva veteráni | iSport.cz

První změna nastala na trenérském postu, Pavel Řehák se přesunul k áčku, hlavním trenérem se stal Martin Hyský, který má nově k ruce asistenta Davida Střihavku. "Chtěli jsme vybrat trenéry z našich zdrojů, za což jsem rád, protože nám jde nejen o rozvoj našich hráčů, ale i našich koučů," řekl Bílek klubovému webu.

"Martin Hyský je bývalý obránce, velký profesionál, který klade důraz na práci s detailem. David Střihavka je bývalý útočník, takže by měl předávat zkušenosti ofenzivním hráčům, a díky jeho práci v U19 zná detailně hráče, kteří budou přicházet do nově se rodícího béčka," dodal. Brankáře v B-týmu navíc převezme někdejší jednička sešívaných Kamil Čontofalský. Slovenský brankář dosud působil v trenérské roli v Táborsku.

Slavia plánuje béčko přihlásit do ČFL a po "testovacím" prvním roce si určí, zda bude prioritou setrvání ve třetí nejvyšší soutěži, nebo postup do FNL. Bílek zmínil, že chce mít B-tým složený z profesionálů, kteří mají potenciál prosadit se minimálně v lize.

Nepůjde jen o mladíky. Už v současné juniorce od zimy působí bývalý kapitán Viktorie Žižkov Miroslav Podrazký, zkušený 34letý záložník. „Od příchodu jednoho až dvou starších hráčů očekáváme, že pomohou našim mladým právě s již zmiňovaným přechodem mezi dospělé. Měli by je vychovávat a starat se o ně jak na hřišti, tak mimo něj. Míra má sportovní a charakterové kvality, aby všechny tyto podmínky plnil," řekl Bílek, a dodal, že druhý zkušený "učitel" by měl posílit B-tým před vstupem do ČFL.