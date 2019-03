Kauza VAR! Ukažte tu komunikaci s FIFA a UEFA, vyzval Hrubeš komisi | iSport.cz

Emotivní dohady o využití videa v lize naplno odstartoval nedělní zápas Bohemians se Slavií. Tedy konkrétně moment, kdy rozhodčí Pavel Královec po intervenci VAR odvolal gól domácích a vzápětí proti nim nařídil pokutový kop za Krchovo držení Masopusta.

„Byla to chybná a necitlivá intervence do utkání. Navíc v rozporu s protokolem IFAB,“ kritizoval počínání VAR jeho český „stvořitel“ Roman Hrubeš s tím, že video má řešit jen zjevná pochybení, ne hledat lepší řešení.

Martin Wilczek oponoval. O Hrubešovi řekl, že má staré informace, a navíc prohlásil, že použití videa v tomto konkrétním případě posvětili i zástupci FIFA a UEFA. „Kontaktovali jsme je a jednoznačně nám potvrdili, že vše proběhlo přesně podle protokolu. Roman Hrubeš neví, kam se projekt posouvá,“ pravil místopředseda komise rozhodčích.

Pan Video, jak se Hrubešovi přezdívá, však má nejspíš nadále o postupu komise rozhodčích pochybnosti. „Viděl jsem, co pan Wilczek říkal v pondělním pořadu Dohráno. A upřímně se mi to úplně nezdá,“ říká s tím, že podle něj tento zákrok rozhodně nemá takový charakter, aby se za něj odvolal gól a naopak na druhé straně byl odpískaný pokutový kop.

„Pro mě to spíš ani nebyl faul. I proto ho vyzývám, aby komunikaci s UEFA a FIFA pokud možno hned zveřejnil. Pokud proběhla, jak říká - a já věřím, že má i nějaké stanovisko prostřednictvím mailové komunikace - bylo by ve prospěch fotbalu jednoznačně dobře, aby se o tomto stanovisku co nejdřív dozvěděla fotbalová veřejnost, kluby i rozhodčí. Kolem výkladu použití videa nyní panuje nejednota, a my přitom potřebujeme dělat rychlé kroky k větší transparentnosti. A toto by mohl být jeden z nich,“ míní Roman Hrubeš.

Co na to fotbalová asociace? Zdrojem informace, která nebyla oficiální, byl samotný předseda Martin Malík. „Ano, je to tak. Protože teď jednám s mnoha lidmi kvůli plošnému zavedení videa u nás, využil jsem kontakty a zeptal jsem se na tuto konkrétní situaci. A bylo mi řečeno, že VAR postupoval správně,“ řekl Sportu už v pondělí s tím, že se jednalo o neoficiální telefonické vyjádření, ovšem od důvěryhodných zdrojů.

Martin Wilczek, jenž tento argument použil v rozhovoru pro Sport i v televizním Dohránu, pak vycházel z jeho informací.

