LIGOVÝ INSIDER: Nemáte co objímat útočníky, nešetří Jiránek obránce | iSport.cz

Podle původního záměru měl videorozhodčí řešit pouze zjevná pochybení hlavního sudího. Aktuální instrukce tuzemské komise sudích znějí: ať zasahuje i při méně jasných situacích. Zatímco v případě potyčky v Liberci, kde sparťanský obránce Ondřej Zahustel „zajal“ domácího útočníka Libora Kozáka, panuje víceméně shoda, ohledně objetí slávisty Lukáše Masopusta Danielem Krchem se názory výrazně různí.

Jiránek se však svého kolegy v zelenobílém dresu nijak nezastává. „Pro hráče Bohemians to muselo být šílené, ale za mě to penalta byla. Krch zbytečně objímal hráče ve vápně,“ říká. „Jde to řešit jinak, takhle obránci akorát nahrávají rozhodčím,“ upozorňuje. Penaltu by tedy odpískal a celkový postup rozhodčího považuje za správný. Nicméně také on je pro to, aby VAR zasahoval méně než více. „Jestli se bude zastavovat každá situace, tak už to za chvíli nebude fotbal….“

Podívejte se ve VIDEU i na to, jak podle Jiránka stávající používání VARu ovlivní chování obránců či útočníků v šestnáctce.

