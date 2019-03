Kanga s Plzní zářil a bavil oslavami. Vždy věřím ve své schopnosti, řekl | iSport.cz

V prvních dvou zápasech jara střídal už po hodině hry. Následně, po příchodu Bořka Dočkala, dokonce Guélor Kanga přišel o místo v základní sestavě Sparty. „Nerad kritizuji jednotlivce, ale nedržel prostor, který měl. Seskakoval až moc dozadu. Víme, že je to jeho způsob hry, ale v přípravě naše pokyny plnil. Tím, že se stahoval, tak nám pak nahoře chyběl hráč,“ zkritizoval výkon Kangy po zápase s Duklou (3:2) trenér Sparty Zdeněk Ščasný. Hned v dalším duelu proti Baníku Ostrava zůstal Gaboňan už jen mezi náhradníky.

„Kangu nikdo neodepsal, to je další pitomost, která se objevila. On bude znovu hrát, je pro mě stále velmi platným hráčem,“ ubezpečoval kouč Letenských po zápase v Liberci (1:0).

A tak se také stalo. Na řadu přišel očekávaný zápas s Plzní a to, o čem se spekulovalo, bylo rázem skutečností. Kanga se objevil v základní sestavě Sparty po boku Bořka Dočkala. Ten se, ač nastoupil na pravém křídle, často stahoval doprostřed právě k 28letému spoluhráči, kde společně kooperovali.

„Přiznávám, že jsem byl na Kangu od začátku vysazený. Všichni o něm tvrdí, že je to skvělý fotbalista, což může být, ale podle mě to na hřišti nepředváděl. Jediné, co jsem viděl, tak že má dobrou střelu a že si chodí dozadu pro balony. Dopředu to od něj žádná velká nadstavba nebyla a takovou roli zvládne hrát kdokoliv jiný. Ale proti Plzni to bylo jiné. Myslím si, že díky Bořku Dočkalovi. Klapalo jim to spolu. Dočky je přesně ten typ, který umí druhé ukočírovat. A když se sejdou dva hráči, kteří si na hřišti vyhoví, tak se hned hraje lépe," uvedl bývalý fotbalista Sparty Tomáš Jun v rozhovoru pro iSport.cz.

Kapitán Sparty Dočkal držel nad Gaboňanem pevnou ruku, dirigoval ho a rázem to byl ten starý dobrý Kanga. Ukázal, proč ho Sparta angažovala poté, co poznala jeho um na přelomu července a srpna 2017 v 3. předkole Evropské ligy, kdy ji v dresu Crvene Zvezdy pomohl vyřadit, dokonce přispěl i gólem.

V sobotu proti Plzni to byl zkrátka jeho den. Možná mu pomohla i asistence na první gól zápasu, když v 10. minutě našel hlavu Adama Hložka, který poslal Spartu do vedení. „Byl to velmi zajímavý zápas. Měli jsme ho od první minuty pod kontrolou. Podali jsme především skvělý týmový výkon. Zkoušeli jsme kombinovat a podařily se nám dobré akce. Trenér zvolil dobrou taktiku, kterou se nám povedlo dodržet. Nejdůležitější je, že jsme získali tři body,“ uvedl po výhře 4:0 nad Plzní pro klubový web Kanga.

Sparťanský srdcař? Podívejte se, jak slavil Kanga proti Plzni

Po asistenci přidal také gól z pokutového kopu. Klíčový, na 2:0. A byl to znovu on, u koho začala akce před třetím gólem Letenských, když vyslal míč za obranu a Matěj Hanousek následně přihrál pod sebe Michalu Sáčkovi, který poslal balón k tyči Hruškovy branky. Naposledy sehrál Kanga hlavní roli v nastavení druhé půle, kdy ho fauloval Jan Kovařík a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Následně byl Kaku vystřídán a ze hřiště ho vyprovázely ovace fanoušků ve stoje.

„Jsem rád, že jsem mohl hrát. Vždycky věřím ve své schopnosti. Věděl jsem, že mám kvalitu na to, abych hrál a že to dokážu i na hřišti. Tentokrát jsem k tomu měl příležitost,“ řekl sparťanský středopolař.

To, jak náramně si zápas užíval, dokreslují i jeho oslavy. Po asistenci na Hložkovu trefu nejprve zaťal pěsti a pak několikrát hrdě zabouchal na sparťanský znak na svém dresu. Po své proměněné penaltě pak předvedl nezvyklý taneček a vrchol jeho kousků přišel po závěrečném hvizdu, kdy krátce před děkovačkou s fanoušky vystřihl parádní hvězdu doplněnou saltem.

Spartě by se určitě hodilo, kdyby podobná představení prokazoval týden co týden.

