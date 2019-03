Čas nezastavíš. PĚT osobností ligy, které brzy ukončí kariéru | iSport.cz

Po minulé sezoně se s profesionální kariérou definitivně rozloučil například útočník David Lafata a letos to udělají další matadoři. U některých je to prakticky jisté, u jiných vysoce pravděpodobné. Podívejte se na pět osobností FORTUNA:LIGY které už (zřejmě) v příští sezoně na hřišti v nejvyšší soutěži neuvidíte.

Kariéra Milana Baroše se chýlí ke konci a je jisté, že její epilog se dopíše na českých trávnících. Někdejší supertalent Baníku Ostrava, který zamířil v roce 2002 do Liverpoolu, s nímž vyválčil triumf v Lize mistrů, a posléze hrál ve všech koutech Evropy, avizoval, že aktuální ročník FORTUNA:LIGY je jeho posledním v profesionální kariéře. I v 37 letech je ale stále nesmírně platným hráčem a nejspíš se ho v Baníku budou snažit přesvědčit, aby přidal ještě jednu sezonu.

Pavel Zavadil (SFC Opava)

Na některých fotbalistech jako by věk nebyl skoro vůbec znát. Typickým příkladem může být opavský záložník Pavel Zavadil. Za pár týdnů mu bude 41 let, ale pořád je nesmírně platným hráčem, bez něhož si nelze základní sestavu slezského celku představit. Nejstarší borec, který nastoupil do aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY, ještě zažil nejvyšší soutěž v Drnovicích, kde působil dvě a půl sezony, oblékal také dresy Sparty, Příbrami či Brna. V příštím ročníku už ho velmi možná na hřišti v elitní lize neuvidíme.