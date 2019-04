Sparta - Karviná ONLINE + VIDEO: Jak dopadne Strakův návrat na Letnou? | iSport.cz

Fotbalisté Sparty hostí v zápase 29. kola FORTUNA:LIGY na svém stadionu Karvinou. Jde o historicky třetí ligové utkání těchto dvou soupeřů na Letné. Předešlá dvě vždy ovládli sparťané, a to 3:0 a 2:0. Uspěli i na podzim v Karviné, kde zvítězili 3:1. Pikantní je utkání pro hostujícího kouče Františka Straku, který se vrací do míst, kde strávil několik let své hráčské i trenérské kariéry. Odveze si se svými svěřenci z Prahy nějaké body, nebo se z výhry budou radovat Letenští? ONLINE přenos a VIDEA nejzajímavějších momentů zápasu sledujte od 17 hodin na iSport.cz.