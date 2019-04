O co kdo hraje v základní části: Čtyři týmy válčí o skupinu o Evropskou ligu | iSport.cz

Poslední kolo základní části FORTUNA:LIGY je tu! Ačkoliv boj o mistrovský titul je před vypuknutím Finále FORTUNA:LIGY nalajnovaný, stále je ve vyšších patrech tabulky o co hrát • FOTO: koláž iSport.cz

Poslední kolo základní části FORTUNA:LIGY je tu! Ačkoliv boj o mistrovský titul je před vypuknutím Finále FORTUNA:LIGY nalajnovaný, stále je ve vyšších patrech tabulky o co hrát. O nejlepší šestku svedou boj na dálku Liberec s Olomoucí. Daleko zajímavější je souboj o prostřední skupinu, tu o Evropskou ligu. O 10. místo si to rozdají Teplice, Opava, Bohemians a Slovácko. Na kompletní přehled, o co komu jde v 30. kole, se podívejte v článku.