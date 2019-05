Šafářová v Praze končí: Emoce přišly po posledním míči. Těší se na rozlučku | iSport.cz

Jak moc váš hryžou dva nevyužité mečboly?

„Byl to vyrovnaný zápas o pár míčích, to se prostě stává. Asi bych se nevracela k tomu, jestli se dalo udělat něco líp. Byl to vyrovnaný boj. Daly jsme do něj maximum. To je sport.“

Jak jste ustála momenty po posledním míči?

„Občas mi už během zápasu letěla hlavou myšlenka na konec, ale jak člověk hraje, nemyslí na to moc. Spíš jsem si to uvědomila po posledním míči. Bylo to emotivní, na druhou stranu jsem na to připravená. Snažila jsem se to nést statečně. Větší to bude asi až v sobotu, na tu se chystá celá moje rodina a blízcí.“

Před deseti dny jste se loučila s Fed Cupem v Prostějově, o víkendu jste mávala na rozloučenou divákům ve Stuttgartu, nyní poslední zápas doma. Nemáte toho loučení až nad hlavu?

„Kdepak. Fed Cup byl úžasný. Stuttgart jsme si s Nasťou (Pavljučenkovovou, s níž začínala hrát debly) užily. V Praze je to zase specifické tím, že je to doma. Byla krásná atmosféra, vyprodáno. Dobře, že jsme zápas nedohrály kvůli tmě v úterý a mohly nastoupit ještě ve středu, kdy bylo volno a přišlo hodně lidí. Je mi líto, že jsme vypadly v prvním kole, ale jsem ráda, že to hezky vychází.“

Proč jste si vlastně rozmyslela singlovou účast v Praze. Dvouhra vás už nelákala?

„Na jednu stranu ano, ale na druhou po operaci mandlí ještě nejsem fyzicky stoprocentně fit. Ani s hrou jsem nebyla spokojená. Kája (Muchová) hrála na Fed Cupu výborně. Brát mladé rozvíjející se hráčce naději - volnou kartu - když vím, že nejsem ready? Jen abych se postavila na kurt? To mi nepřišlo správné. Proto uvažuju, že zruším i žádost o singlovou kartu na Roland Garros.“

Pařížská čtyřhra s Bethanií Mattekovou-Sandsovou ohrožena není?

„Věřím, že ne. Jsme pořád v kontaktu. Bethanie už trénuje doma ve Phoenixu, vypadá to, že to proběhne.“

S jakým cílem na Roland Garros vyrazíte? Bude to jen rozlučka, nebo tam vyrazíte ještě něco společně dokázat?

„Samozřejmě bychom chtěly jít co nejdál, dvakrát jsme tam vyhrály titul. Určitě se nebudeme chtít jen zúčastnit.“

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Čtyřhra - 1. kolo:

Ninomijaová, Sizikovová (Jap./Rus.) - Šafářová, Štefková (ČR) 6:4, 4:6, 13:11.