Pivarník o šlágru: Na Slavii platí hrát vysoko, proč tak Plzeň hrát nebude? | iSport.cz

Půjde o titul. V Edenu dojde na nejsledovanější srážku sezony. Fyzicky nadupaná Slavia proti obhájci titulu z Plzně, jenž ohlásil návrat do mistrovské války. „Pro Slavii ale hraje víc věcí. Umí si příležitosti nachystat ze hry i ze standardních situací. To je její velká výhoda,“ říká kouč Roman Pivarník, po odchodu se Zlína aktuálně bez pracovního úvazku. Zároveň ale muž, jenž klíčové persony plzeňské kabiny velmi dobře poznal během působení v ročníku 2016/17.

Coby trenér Zlína jste Slavii nedávno porazil. Jakou jste ušil taktiku? Měla by se Plzeň chovat na trávníku stejně?

„Proti Slavii jsme hráli hodně, ale opravdu hodně vysoko. Snažili jsme se její hráče dostupovat, aby nebyla schopná rozehrávat od gólmana ke stoperům. Zamezili jsme tvorbě slávistických šancí ze hry, měla je pouze ze standardních situací, a ještě celkem málo. Třeba z dlouhého autu, kdy balon ve vápně propadl. Hráčům jsem kladl na srdce, aby co nejméně faulovali, ale především abychom byli aktivní a vysoko napadali její rozehrávku.“

Plzeň však vysoké napadání ve svém taktickém rejstříku prakticky nemá, respektive ho nepoužívá.

„Ano, souhlasím. Plzeň se prezentuje jiným stylem. Jde do bloku, nechává soupeře tvořit a věří si, že po zisku balonu bude kombinačně silná a šance si vytvoří. Existuje tedy předpoklad, že Viktoria svůj styl měnit nebude a bude se pohybovat ve středně hlubokém bloku.“

V uplynulých dvou zápasech se trenér Pavel Vrba rozhodl pro systém se dvěma útočníky. Zvolí ho i na Slavii, nebo přejde k tradiční variantě 4-2-3-1?

„Slavia hraje 4-2-3-1, proto si myslím, že Viktorka přejde na stejné rozestavení. Kdyby hrála na dva útočníky, ztratila by střed pole. Měla by tam o jednoho hráče méně, to by byl problém. Právě síla středu zálohy bude do jisté míry určující pro vývoj utkání.“