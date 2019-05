Teplice pomáhají. Můžeš i ty, zapoj se do Run and Help | iSport.cz

Zapoj se do projektu Run and Help • FK Teplice

Přijďte i vy letos na teplický stadion na Stínadlech spojit příjemné s užitečným a společně podpořme ty, kteří to opravdu potřebují. Nikdo nezávodí, časy se neměří, vítězové jsou všichni. Každý rok se do charitativního běhu Run and Help (v úterý 28. 5. 2019 od 8,00 – 18,00 hodin na stadionu FK Teplice) zapojují tisíce nadšenců, jimž není lhostejný osud druhých. Jsou mezi nimi party přátel, zaměstnanci a také studenti, kteří chtějí drobným finančním obnosem pomoci svým handicapovaným spolužákům (většinou přispívají 20 – 50 Kč).