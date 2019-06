DEBATA SPORTU: Průvan v kabině Sparty je nereálný. Jak působí Jílek? | iSport.cz

Champions League ovládl pošesté v klubové historii Liverpool, který v sobotu zdolal v Madridu Tottenham (2:0). „Minimálně za fantastický obrat v semifinále s Barcelonou si to „Reds“ zasloužili,“ myslí si Jakub Konečný. „Jasnou a nezpochybnitelnou známkou kvality je i to, že se do finále dostali podruhé za sebou,“ připomíná loňskou porážku s Realem.

Vznikne na evropské scéně „superliga“ pro nejlepší kluby? Kam povedou další kroky Petra Čecha? Patří mezi nejlepší fotbalisty české historie? A co může čekat Spartu pod vedením nového trenéra Václava Jílka? Odpovědi na tyto otázky najdete ve VIDEU!

