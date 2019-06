Slavia jako Manchester City. Uvede seriál o zákulisí doublu a cesty Evropou | iSport.cz

Není to tak dávno, co s něčím podobným vyjel třeba Manchester City. Titul All or Nothing, Všechno, nebo nic, zaznamenal detailně celou úchvatnou sezonu 2017/2018, v níž mužstvo získalo první titul pod Pepem Guardiolou se ziskem 100 bodů.

Slavia taky má svůj dokument, a půjde po stopách jejího první double od protektorátu, ale taky po dlouhé cestě Evropskou ligou až do čtvrtfinále proti Chelsea.

Totální sezona je rozdělena na osm dílů a začne se vysílat od 1. července každé pondělí.

„Minulá sezona se zapsala zlatým písmem do klubové historie, proto jsme velmi rádi, že našim fanouškům můžeme ukázat její průběh z netradičního pohledu,“ říká místopředseda slávistického představenstva Tomáš Syrovátka.

„Je to pohled hluboko do zákulisí týmu,“ zve na seriál jeden z autorů Michal Býček, tiskový mluvčí „sešívaných“.