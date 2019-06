Jablonecký výprodej: na posily ale moc nebude. Kdo přijde a co říká Rada? | iSport.cz

V pátek dotažený transfer Michala Trávníka do Sparty je prvním razítkem na skutečnost, že Jablonec během léta přijde hned o několik opor. Rozbourat a znova postavit. Takhle to chodí v Jablonci… Kdo všechno ještě odejde a kdo by mohl přijít? V zamčené části článku najdete také rozhovor s trenérem Petrem Radou. Co říká na aktuální výprodej, jaká ztráta ho bude nejvíce mrzet a koho by rád přivedl?