Olomouc posílí obránce Kerbr. Stopku na Kypru vystavila operace zad | iSport.cz

Zkušený obránce Milan Kerbr má podle všech informací namířeno do Olomouce • Barbora Reichová / Sport

VÍME PRVNÍ | Na pondělním začátku přípravy trenér Sigmy Radoslav Látal znovu zopakoval, že pokud má jeho kádr někdo posílit, budou to jen osvědčená jména s jasnou ambicí na základní sestavu. To by se mělo brzy potvrdit, protože podle informací iSport.cz je Olomouc blízko získání leváka Milana Kerbra, jenž skončil v kyperském Limassolu.