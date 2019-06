Bakoš: Nová role mě pohltila. Mluvil o Krmenčíkovi i Olympiakosu | iSport.cz

Co vám vítězný zápas se Sokolovem ukázal?

„Do těchto utkání na začátku sezony se jde z plné přípravy, chlapci jsou ve velké zátěži a dá se říct, že i trošku unavení, takže je to spíš takové zpestření. Ale my trenéři si z toho nějaké věci vezmeme a vyhodnotíme si je.“

V jaké kondici je Michael Krmenčík?

„Zlepšuje se trénink od tréninku, pracuje na sobě, je vidět, že chce. Někdy chce až moc, bavíme se o tom a mám radost z toho, že má takovou chuť.“

Proti Sokolovu jste nasadili všechny čtyři letní posily. Jak se zatím jeví?

„Ještě je brzy po deseti dnech někoho hodnotit, někteří tu jsou dva dny i s cestou. Každý nový hráč ukázal, proč sem přišel, všichni budou muset nasát atmosféru a styl hry Viktorie Plzeň. Věřím, že se jim to povede v co nejkratším čase.“

Jak si zvykáte vy na novou roli v týmu?

„Po patnácti dvaceti letech je to pro mě nová věc, jak příprava postupuje, sžívám se s tou situací víc a víc. Musím přiznat, že na každý trénink se těším. Dá se říct, že mě to trochu pohltilo.“

Cítíte se jako spojka mezi hráči a trenéry, jak o tom mluvil váš šéf Pavel Vrba?

„Je to jiný pohled, než který jsem měl jako hráč, řekl bych, že mi to chutná. Každý den se v této nové pozici cítím směleji a směleji, komunikace s hráči a realizačním týmem je přirozená věc. Baví mě to.“

Co říkáte na los Ligy mistrů, který vám přisoudil Olympiakos?

„Byli jsme na tuto variantu připravení, je to silný řecký klub, který pravidelně hraje v pohárové Evropě. Čeká nás silný soupeř hned na úvod sezony, takže to bereme jako realitu. Ode dneška začíná příprava v našich hlavách, abychom s Olympiakosem odehráli zajímavý dvojzápas a pokusili se postoupit dál.“

Může být pro vás výhoda, že začínáte ligu o měsíc a půl dřív než řecký tým?

„Někdy to výhoda je, někdy ne. Uvidíme, co přinese samotný dvojzápas, teprve pak můžeme zhodnotit, co bylo naší výhodou a co soupeřovou. Oba týmy mají stejný časový prostor, aby se na to připravil. A my se připravujeme už od prvního tréninku.“

Máte s řeckým fotbalem nějakou osobní zkušenost?

„Hrál jsem proti řecké reprezentaci se Slovenskem kvalifikaci přímo na stadionu Olympiakosu a prohráli jsme 0:1.“