Příbramský Fantiš zpátky do Zlína? Kluby budou jednat v Rakousku | iSport.cz

Obě strany mají zasednout v zahraničí k jednání. Jak dopadnou? V tuhle chvíli je to tak 50:50. „Mám zájem se zase posunout,“ nezapírá Fantiš. „Zlín mi pomohl, když jsem měl zraněné koleno. To angažmá se extra nepovedlo, byl jsem často zraněný. Nedal jsem gól. Teď bych to chtěl klubu vrátit,“ dodal. Comeback sedmigólového střelce z minulé sezony do Fastavu už se nečekal, ale může se stát realitou. Pokud dojde k dohodě na penězích, mělo by to klapnout.

Sto kilometrů, hodina a půl cesty autem. Krátká vzdálenost mezi Kaprunem, kde rozbije svůj tábor Příbram a Lienzem (tam bude Zlín), pomůže k rokování o návratu Antonína Fantiše na Moravu. Obě strany se nejspíš sejdou někde na půl cesty. „Řeší se to. Čekám, jak to dopadne,“ podotkl dnes dopoledne samotný hráč.

Před necelými dvěma lety odešel pražský rodák z Baťova města hostovat do Příbrami, teď míří zas opačným směrem. Rozehraný, zdravý, vyzrálý. Jasně, že za tím hledejte primárně osobu kouče Josefa Csaplára, který v červnu převzal osmý tým předchozího ročníku FORTUNA:LIGY. Ještě před třemi měsíci měl Fantiše pod sebou v Příbrami. „Nevím přesně, jak to bylo, ale největší podíl na tom má asi trenér. Obrovsky mi v kariéře pomohl. Dobrý vztah mám i se Zdeňkem Grygerou. Když jsem odcházel ze Zlína, s návratem jsem nepočítal. Nepřemýšlel jsem o tom,“ přiznal útočník, který se po martýriu se zraněními vrátil do fazony a dotáhl Starkův klub k záchraně v baráži.

Koučové Csaplár a po něm i Roman Nadvorník ho stavěli na hrot, dřív ve Zlíně nastupoval i na křídle. Štace v Příbrami, kde fotbalově vyrostl, ho zase nakopla. „Pomohlo mi to, nastartoval jsem se. Hodně lidí už mě přitom odepisovalo,“ neuniklo mu.

Zlín bere jako posun vpřed. Proto věří, že ke shodě všech stran dojde. „Po sportovní stránce je určitě výš. Je to zajímavý tým, hrál Evropskou ligu. Dnes už tam jdou i hráči z Prahy, přestěhují se. V Příbrami se to dělá hlavně srdcem, hráči se víc mění. Ve Zlíně je to stabilnější,“ vysvětluje, proč stojí o comeback.

Dost možná, že už příští čtvrtek vyběhne v Rakousku v dresu Fastavu proti Lokomotivu Moskva. Trenér Csaplár ho chce mít opět v týmu.

