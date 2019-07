Jablonec shání stopera. Z Liberce láká Karafiáta, toho může nahradit Chaluš | iSport.cz

Jde o jasnou jabloneckou prioritu těchto dnů: velmi rychle sehnat stopera, protože k dispozici je momentálně pouze Tomáš Břečka. „Potřebujeme ho, ale problém je, že na to máme krátkou dobu,“ přiznal sám trenér Petr Rada.

Koho si vyhlédl? Jedničkou byl opavský Jaroslav Svozil, který ve své první pořádné ligové sezoně v dresu nováčka předváděl velmi solidní výkony. Nebylo tak překvapením, že 25letý stoper vzbudil zájem movitějších celků. Nebýt vysoké cenovky (podle informací Sportu přes deset milionů korun), SFC by o svou oporu již pravděpodobně přišel.

Právě z tohoto důvodu v tomto týdnu ztroskotala jednání s Jabloncem, jenž se tak musí poohlížet jinde. Pikantní je, že čtvrtý klub předchozího ročníku podle všech indicií zaměřil svou pozornost na kádr regionálního rivala z Liberce.

Vytipovanou náhradou by měl být Ondřej Karafiát, který je ještě o rok mladší než Svozil. Konstruktivní obránce patří poslední tři sezony do základní sestavy Slovanu a jinak tomu nemělo být ani v novém ročníku. V páteční generálce proti Dynamu Moskva (0:1) však vůbec nenastoupil, ve středu obrany vedle sebe hráli Taras Kačaraba s Kamsem Marou.

Pokud by k transferu opravdu došlo, sešel by se Karafiát v mužstvu s Janem Sýkorou, se kterým na jaře bojoval o evropské poháry v dresu Liberce.

Jablonec prý uvažuje i o zkušeném Jánovi Ďuricovi. Někdejší slovenský reprezentant působil na jaře v Dukle, po sestupu do druhé ligy v pražském celku skončil. Jasno by mělo být již o víkendu.

Pokud Karafiát z Liberce odejde, mohl by jeho místo zaujmout Matěj Chaluš. Kapitán reprezentace do 21 let je už dva roky hráčem Slavie, ale do jejího kádru se zatím neprosadil. Poslední dvě sezony strávil na hostování v Mladé Boleslavi a Příbrami, jejímž je odchovancem. Nový trenér Slovanu Pavel Hoftych navíc Chaluše dobře zná z dob svého působení u mládežnických reprezentací.





Vše o Jablonci čtěte ZDE »

Exsparťan Hovorka v dresu rivala: O zájmu Slavie jsem věděl delší dobu