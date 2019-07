Hašek: Desítka je mrkvička, před kterou na Bohemce otvíráme pusinku | iSport.cz

Video k článku Bohemians - Opava: Jindřišek v posledních vteřinách spasil Klokany a srovnává na 1:1! VŠECHNA VIDEA ZDE

O přípravě

„Tři týdny dovolené považuju za minimum, během kterého si hráči stihnou vyčistit hlavu a odpočinout si. Pak zbýval měsíc na ladění před ligou, což je pro mě minimální doba k tomu, abychom mohli mluvit o přípravě. Snažili jsme se vrátit na úroveň připravenosti, na které jsme byli na konci sezony. Byl to největší kalup, jaký pamatuju. Nevíme přesně, co od sebe můžeme čekat, ale myslím, že takhle to bude mít většina ligových týmů. Kádry se dobudovávají za pochodu.“

O plné marodce

„Kvůli zraněním je mimo šest hráčů, kteří nestihnou páteční ligu s Jabloncem. Nový brankář Le Giang nenastoupil do přípravy kvůli zlomené klíční kosti, s kotníkem marodí obránce Dostál a zlomeninu v oblasti palce u nohy má Puškáč. Přitom jsem o něm byl přesvědčený, že bude naším útočníkem číslo jedna… Drobné svalové problémy mají obránci Krch s Vondrou a záložník Rada se v generálce srazil se spoluhráčem Hůlkou. Kuba Rada měl tržnou ránu a oko zalité krví – před úterním focením jsem ho potkal v Ďolíčku na chodbě a už vidí. Zraněných máme hodně, přesto budeme v pátek schopní postavit konkurenceschopnou a smysluplnou jedenáctku.“

O děravé obraně

„Třináct inkasovaných gólů v pěti přípravných zápasech je dramaticky moc, ale pořád záleží na úhlu pohledu. Dávali jsme prostor všem hráčům, často jsme je protáčeli po poločasech. Získali jsme zpětnou vazbu v tom smyslu, že když nepostavíme to, o čem si myslíme, že je nejlepší, naše síla směrem do defenzivy je citelně slabší. Kdybychom v generálce proti Linci neprostřídali celý mančaft, jsem přesvědčený, že bychom místo porážky 1:2 vyhráli s nulou. I tak je to pro nás vykřičník.“

O nováčkovi Podaném

„Na jaře jsme začali používat rozestavení 3–4–3 a jsme rozhodnutí to takhle praktikovat dál: ve většině zápasů venku a v některých domácích utkáních taky. S Kubou Podaným, který přišel na hostování z Dukly, počítáme na pozici levého halvbeka. Je hodně rychlý a běžecky skvěle připravený, navíc má vynikající centry. Máme chronické problémy se střílením gólů a Kuba nám v tom může pomoct. Jsme moc rádi, že to dopadlo.“

O ambicích

„Základní cíl je neustále se zlepšovat, ale vy chcete slyšet něco konkrétnějšího, viďte? Nebudu říkat, že chceme skončit do šestého místa a hrát ve skupině o titul: nevadilo by nám to, ale nepovažuju za reálné si takový cíl dávat. V minulé sezoně jsme skončili jedenáctí a málem jsme se v tom bahně utopili, tohle už nechceme opakovat. Tento cíl můžeme považovat za oficiálně vyhlášený. Pokud skončíme do desátého místa, bude to znamenat, že jsme aktivní účastníci bojů o evropské poháry, což je taková mrkvička, která nám visí před očima. Otevíráme na ni pusinku a rádi bychom si někdy v budoucnu kousli. Čím dřív, tím líp.“

