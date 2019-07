Keitův návrat do Příbrami: Dva góly bývalému klubu i "přísný rozhodčí" | iSport.cz

Jak jste pikantní zápas prožíval? Cloumaly s vámi emoce, nebo jste se od minulosti odstřihl?

„Bylo to hodně speciální utkání, na Příbram mám z minulé sezony hodně krásné vzpomínky. Upřímně, bylo trochu zvláštní se sem vrátit s jiným týmem. Na druhou stranu jsem se zpátky do Příbrami moc těšil.“

Poprvé jste v české lize vstřelil dva góly v jednom utkání, ale na vítězství to nestačilo. Mrzí vás to?

„Míchá se to ve mně, mám protichůdné pocity. Jsem hodně zklamaný, protože jsme prohráli, mohli jsme si odsud odvézt aspoň remízu. Ale taky jsem moc rád za oba góly, které mám jako útočník v popisu práce.“

Zmínil jste, že jste mohli uhrát přinejmenším bod. Proč jste zápas nedotáhli aspoň k plichtě?

„Nepomohlo nám, že jsme dostali dva góly po standardních situacích. Můžeme litovat i prvního poločasu, který se nám moc nepovedl. Po gólu na 0:2 to bylo těžké, ale vrátili jsme se do zápasu a ukázali sílu. Jenže pak jsme znovu inkasovali po standardce. A ještě jedna věc: připadalo mi, že rozhodčí na nás byl trochu přísný.“

V Bohemians jste od léta a v Příbrami jste za ně odehrál třetí ligový zápas. Jak novou štaci zatím hodnotíte?

„Jsem v Bohemce moc šťastný a mám radost, že za ni můžu hrát. Každý se ke mně chová mile, spoluhráči i trenéři. To mi dodává sílu rvát se za tenhle klub.“

V příštím kole vás čeká bitva s Plzní, druhým týmem minulé sezony. Těšíte se, nebo máte respekt z její síly?

„Budeme hrát doma, může se stát cokoliv. Od začátku sezony dřeme, jak jen to jde, a v každém zápase se snažíme vyhrát nebo aspoň získat bod. Pokud v tom budeme pokračovat, můžeme porazit každý tým.“