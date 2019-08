Opava - Baník (fortuna liga, online, video). Kdo ovládne slezské derby? | iSport.cz

Čtvrté kolo FORTUNA:LIGY odstartuje páteční předehrávka mezi Opavou a Baníkem. Utkání velkých rivalů slibuje nejen bitvu na hřišti, ale i strhující atmosféru v hledišti. Na soupisce hostí by nemělo chybět duo fotbalistů Tomáš Smola, Nemanja Kuzmanovič, kteří do Ostravy přišli právě z SFC a poprvé od přestupu zavítají do Opavy jako soupeři. Prosadí se? A jak slezské derby dopadne? ONLINE přenos a VIDEA nejzajímavějších momentů zápasu sledujte od 18 hodin na iSport.cz.