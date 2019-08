LIGOVÝ INSIDER: Van Buren má super věci, ale snajpr to není. Kanga se mění | iSport.cz

Velkolepá výhra 5:1 nad Teplicemi, ale také dvě hubená vítězství 1:0 a nakonec úplně bez gólů. Tak vypadají výpady Slavie v nové sezoně. A bilance útočníků je ještě chudší: Van Buren, jenž nastoupil pokaždé v základní sestavě, si připsal jedinou trefu. V Karviné přitom zpackal dva nájezdy na brankáře a paradoxně z nejtěžší pozice nastřelil tyč. Už první sólo naznačilo, v čem je chyba. „Kouká na balon, nepodívá se, kde je brankář,“ všímá si Jiránek. „To ukazuje, že klid v koncovce nemá, sráží ho to.“

Může být tedy slabá produktivita problémem pražského týmu v dalších zápasech, do nichž se zamíchá i dvojutkání s Celtikem či Kluží ve 4. předkole Ligy mistrů? „Pro Slavii je typické, že gól dokáže dát víc hráčů,“ připomíná Jiránek uplynulou sezonu, které střelecky dominovali Tomáš Souček a Miroslav Stoch. „Ale když má útočník tři vyložené šance a nedá… Je to problém,“ upozorňuje stoper Olympie Radotín.

Nedaří se ani sparťanskému útočníkovi Liboru Kozákovi, za něhož to znovu vzal Guélor Kanga. Ten zajistil dvěma penaltovými údery a asistencí Příbram a je na něm znát, že i pod tlakem nového trenéra Václava Jílka na sobě pracuje. „Je znát, že se snaží přebírat balony mezi liniemi, ne mezi obránci,“ tvrdí Jiránek. Ten se sám netajil výhradami vůči chování gabonského záložníka na hřišti, ale pokrok kvituje právě i v tomto ohledu. „V minulé sezoně měl touhle dobou už tři žluté karty, teď žádnou nemá, takže asi přemýšlí i o tom, aby takhle neškodil mužstvu,“ přemítá Jiránek.

Z kanonýrů se naopak daří bijci Baníku Tomáši Smolovi. Ten rozhodl slezské derby, v němž Ostrava porazila Opavu 2:0. „Je to tank, je strašně důrazný v každém souboji ve vápně,“ chválí Jiránek. Smola tak vytrestal svůj bývalý tým a hodně řešil, jak pojmout gólovou oslavu. „Nemám rád oslavy proti bývalým týmům, protože vás posunuly dál. Ale jsou v tom emoce a Smola se k tomu postavil decentně,“ myslí si Jiránek.

Podívejte se na videu i na to, co Martin Jiránek říkal jediné střele v utkání Bohemians-Plzeň, zda stále věří sparťanskému útočníkovi Liboru Kozákovi nebo co očekává od ostravského Baníku.

