Ztratí Boleslav střelce? Komličenko jde do Lokomotivu, píší v Rusku | iSport.cz

Nikolaj Komličenko by mohl zamířit do Lokomotivu Moskva • Pavel Mazáč (Sport)

Už se zdálo, že svého klíčového střelce udrží. Nikolaj Komličenko začal v Mladé Boleslavi novou sezonu, dvěma góly pomohl k postupu do třetího předkola Evropské ligy. Teď ale klubu nakonec zřejmě dá sbohem. Podle ruského serveru championat.com má čtyřiadvacetiletý forvard namířeno do Lokomotivu Moskva, přestup by měl být dotažen už do konce týdne.