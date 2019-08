Staněk odvrátil v Příbrami debakl, ale vyčítal si gól: Ostatní zákroky nemají cenu | iSport.cz

Když jste zmínil druhý gól, před kterým jste neudržel střelu Matěje Polidara, co se dalo udělat líp?

„Chyboval jsem já i stoper Novák, nedomluvili jsme se. Tohle se prostě nesmí stávat.“

Rozhodl už první poločas, po kterém jste prohrávali o dva góly?

„Rozhodně. Když ztrácíte dva góly, je to vždycky problém. Rozhodl hlavně náš výkon, takhle nemůžeme hrát. První poločas byl náš nejhorší od návratu do ligy.“

Doplatili jste na absenci klíčového záložníka Lukáše Provoda, který v prvních čtyřech zápasech patřil k vašim nejlepším hráčům?

„Chyběl nám, ale fotbal nikdy není jen o jednom hráči. Dneska nám to nevyšlo jako týmu: ani jeden z nás nezahrál tak, jak bychom si představovali. Proto jsme zápas ztratili už v prvním poločase.“

Není paradoxní, že jste dokázali remizovat se Spartou a Jabloncem, což jsou týmy, které v minulé sezoně hrály ve skupině o titul, a pak prohráli v Příbrami, jež se na poslední chvíli zachránila v baráži?

„Tohle neberu. Příbram hraje ligu déle než my a zápasy s ní jsou vždycky těžké. Nezvládli jsme to, Příbram vyhrála zaslouženě. Nedostupovali jsme je, já udělal chybu při druhém gólu…“

Zase jste toho hodně pochytal. Těší vás aspoň to?

„Na to se nikdo neptá, nemáme ani bod. Mám prsty ve druhém gólu, všechny ostatní zákroky nemají cenu.“

Může být porážka v Příbrami užitečná facka, která vás probudí?

„Myslím, že ano. V prvních čtyřech kolech nás všichni chválili a nevím, jestli to někdo měl v hlavách. Nedokážu to říct. Musíme si to vyříkat a jít dál, i když máme těžký los. Znovu do toho půjdeme od začátku a zase zkusíme uhrát nějaké body.“

SESTŘIH: Příbram - České Budějovice 2:0. Hotovo bylo za poločas, poprvé v sezoně pálil Alvir

