Nguyen po prohře na prázdné Slavii: Měli jsme domácí prostředí | iSport.cz

Proč myslíte?

„Slavia měla vlastně jen střely, což ale nejsou vyložené šance. Remíza by průběhu utkání odpovídala víc.“

Co jste říkal na atmosféru v prázdném Edenu?

„Smutné. Ale pár fanoušků tady bylo. Je mi líto, že nemohlo přijít 20 tisíc lidí nebo kolik jich sem chodí normálně.“

Ale vaši příznivci celkem slyšet byli.

„Byla to výhoda. Kdyby tu bylo 18 tisíc slávistů, tak by naši moc slyšet nebyli. Takhle jsem je slyšel celý zápas. Byli skvělí a děkujeme jim. Domácí prostředí jsme paradoxně měli spíš my než Slavia."

Poprvé v základu Pražanů nastoupil Nicolae Stanciu, vnímal jste to nějak speciálně?

„Abych řekl pravdu, tak vůbec nevím, jak hrál. Nezaměřoval jsem se na žádné konkrétní hráče soupeře. Soustředím se na náš týmový výkon a nedokážu vůbec hodnotit protihráče.“

S Oscarem jste se už pomyslně rozloučili, nebo věříte, že nakonec zůstane?

„Do toho vůbec nevidím, na to se musíte zeptat někoho z vedení."

Proč vůbec nebyl v nominaci?

„To je otázka na trenéra.“

Vaše postavení v tabulce teď není ideální, prohráli jste počtvrté za sebou. Co se děje?

„Něco takového nikdo nechtěl. Vyhráli jsme akorát v prvním kole. Ale naše výkony nejsou tak špatné, abychom si zasloužili prohrávat. Když budeme takhle pokračovat dál, myslím, že se to zlomí.“

