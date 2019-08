Škoda: Dominovali jsme celý zápas. Neuznaný gól? Jsem zvyklý | iSport.cz

Do hry jste se dostal až ke konci, jak si zvykáte na novou roli žolíka?

„Byl to můj druhý zápas, vytíženost pořád není nějak extra velká. Ale jsem rád, že jsem nastoupil aspoň na těch pár minut.“

Hned jste dal gól. Poroste sebevědomí?

„Každý gól pomůže. A jsem rád, že jsem klukům pomohl k vyššímu vítězství.“

Vysvětloval vám rozhodčí, proč neuznal druhou trefu?

„Já nejdřív vůbec nevěděl, co se řeší. Šel jsem se zeptat a prý šlo o to, jestli byl balon někde za lajnou. Tak jsem si hned říkal, že to neuznají, jsem na to zvyklej (usměje se).

Přes velký tlak jste se nejdřív dlouho nemohli prosadit, nebyla na spoluhráčích cítit nervozita?

„Vždycky je lepší, když vedeme už o poločase, pak se hraje mnohem lépe. Ale dneska jsme byli celý zápas dominantní. I první půle byla skvělá, jen se nám nepodařilo dát gól. Ty však přišly ve druhé půli.“

Byla to dobrá generálka na Kluž?

„Skvělá. Ale to bude úplně jiný zápas.“

Můžete si do něj něco vzít z duelu v Budějovicích?

„Hráli jsme dobře, takže sebevědomí bude samozřejmě větší. Kdyby se nám to tady nepovedlo, možná bychom to měli v hlavách. Ale tenhle výkon byl pozitivní, pomůže nám do dalších utkání.“

Nebyli jste v kabině zklamaní, že pro předkolo Ligy mistrů nakonec nevyšel Celtic?

„Na jednu stranu jsme se na něj určitě těšili. Atmosféra a historie – to by byla přidaná hodnota. Nejdřív jsem si říkal, že to mezi Celtikem a Kluží bude vyrovnaný souboj. Když jsem pak dvojzápas viděl, Celtic byl o něco silnější, ale nepostoupil. Uvidíme. I boj s Kluží pro nás bude hrozně těžký.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 48. Stanciu, 76. Olayinka, 84. Milan Škoda Sestavy Domácí: Staněk – Čolić, L. Havel, P. Novák, Kladrubský (C) (79. Helešic) – Čavoš (70. Táborský), Javorek – Schranz, Provod, Mršić (61. Brandner) – Ledecký. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Zelený – T. Souček (C) – Masopust (65. Van Buren), Stanciu (78. Traoré), Hušbauer, Olayinka – Júsuf Hilál (76. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Křížek, Táborský, Mustedanagić, Brandner, Helešic, Havelka, Kulhánek Hosté: Kovář, Holeš, Van Buren, Škoda, Ševčík, Frydrych, Traoré Karty Domácí: P. Novák, Táborský Hosté: Kúdela, Zelený Rozhodčí Julínek – Dobrovolný, Podaný Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 6681 (vyprodáno) diváků

České Budějovice - Slavia: Škoda trkl hlavou míč šikovně k tyči, jeho trefa ale neplatí!

České Budějovice - Slavia: To mohl být gól měsíce! Hušbauer ale trefil břevno

České Budějovice - Slavia: Střídající Škoda zkušeně hlavou zavěsil, je hotovo, 0:3

České Budějovice - Slavia: Olayinka pohotově poslal míč k tyči, 0:2