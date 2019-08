Csaplára v Opavě zaskočili diváci. Spousta zla a nenávisti, nechápal | iSport.cz

Jasná výhra, jste spokojený?

„Při větší kvalitě jsme mohli rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme měli opravdu nevšední množství akcí a šancí. Ve druhém poločase jsme fotbalovou kvalitu potvrdili i střelecky. Za mě zasloužené vítězství. Nemyslím si, že to byl náš nejlepší výkon. Se Slavií jsme hráli ještě líp. Hodně zajímavý byl i první poločas s Libercem a druhý s Teplicemi. Ale bylo to dnes hodně fotbalové, měli jsme nádherné akce. Hlavně v první půli.“

Nezkazila vám náladu negativní atmosféra na stadionu?

„Tím jsem zaskočený. Spousta zla, nenávisti. To jako člověk těžko dávám. Míra toho zla je prostě šílená. Možná, že řvali i lidi ze Zlína. Nevím. Neudělalo to na mě celkově dobrý dojem.“

Povedl se vám tah Jakubem Janetzkým, opavským odchovancem. Přitom měl hrát opět Martin Nečas, ne?

„Jeho zranění nasazení Janetzkého napomohlo. Na tréninku si udělal Nečas něco s kolenem. Janetzký je odsud, minule dal gól. Dostal šanci a udělal mi radost. Bylo to od něj zajímavé.“

Zvedá se tým?

„Nemůžu nevidět spoustu hluchých míst. Málokdy jsem spokojený. Výsledkově se asi zvedáme, ale nemyslím si, že bychom hráli o tolik hůř v Olomouci nebo na Slovácku. Ale ano, vidím tam malej pokrok. Ale není to, že bych řekl: Ty jo!“

Pochválíte střelce Tomáše Poznara?

„Dal dva góly, dobrý. Na jeho případu bych demonstroval posun. Ať už v tréninku, v mediálních vystoupeních, v zápase. Říkám mu: už nám nehážeš auty, necentruješ od rohového proporku. V tom se zlepšuje, malinko se posouvá. Technicky a tak. Ale zároveň nemůžu nevidět spoustu hluchých míst.“

Líbila se vám koncovka svátečního střelce Pabla Podia?

„On má nádhernou kopací techniku, střelu. Nedává góly, protože to pořád šmrdlá doprava, doleva. Je strašně těžké odbourávat nebo odnaučovat něco u kluků, kterým je kolem třiceti let.“

Jak to vypadá s posílením kádru? Jednáte s pražskou Duklou o některých hráčích?

„Jména tam jsou. Jak bude pauza, sedneme si na to. Měl bych podat zprávu něco jako o stavu Unie. Ve smyslu hráči, zázemí, vybavení, realizační tým. Jak to vidím, moje úhly pohledu, návrhy. S některými hráči se jedná, směrem dovnitř i ven. Nadefinoval jsem, jaké hráče Zlín potřebuje. Ale pořád si hlídám černá čísla, ekonomiku.“

Jak to vypadá s marody Róbertem Matejovem a Vakhem?

„Měli by být příští týden. Mohli tady být i dnes. Říká se tomu doktor Sobota, Pátek nebo Čtvrtek. Tyhle věci nemám moc rád. Ti hráči netrénují, nějak se tam plouží. Najednou je čtvrtek a oni začnou s tím, že v sobotu můžou hrát. To jsem utnul hned ze startu. Buď je stav nula, nebo jedna. Jestli máš nějaké bebí, jdi pryč. Teď je stav jedna pro rehabilitaci a nula pro fotbal.“

Pamatujete si, jak jste naposledy prohrál v Opavě s Příbramí 0:5?

„Vzpomínám si hlavně, jak jsem tady s Příbramí postoupil do ligy. Jeli jsme zpátky a slavili jsme.“

