Nejeuforičtější gól! Bod by byl málo, řekl Bartek. Podaného imituje ve FIFĚ | iSport.cz

Byl to váš nejdůležitější gól v kariéře? Nejste zrovna častý střelec.

„Asi nejdůležitější, ale taky nejeuforičtější gól. Dát za stavu 2:2 gól v nastavení je krásný pocit, nepopsatelný. Emočně je to nejkrásnější gól v kariéře.“

Věřil jste za stavu 2:2, že se to dá otočit jako na podzim?

„Věřil. Nemyslím si, že by nás Olomouc nějak přehrávala. V první půli nám dali gól z ničeho, neměli žádnou šanci. Jen se ten centr zázrakem dostal do sítě. Pak ta penalta… Ale i za stavu 0:2 jsem věřil, že máme spoustu času. Pak to Pody (Jakub Podaný) fantasticky trefil, to je hrozná pomoc, když si pomůžeme standardkou. Pak jsme si pomohli druhou, třetí gól byla třešnička na dortu, jak jsme si to zasloužili a nevzdali se.“

Když se Jakub Podaný stavěl k přímému kopu, vzpomněl jste si na jeho zakončení proti Boleslavi?

„Vzpomněl jsem si, že takhle to dávám na FIFĚ. Trefil to obdivuhodně a s lehkostí. Klobouk dolů.“

Trenér Hašek mluvil taky o tom, že velkou část přinesli diváci. Jak jste to vnímal vy?

„Můžu jen souhlasit. Fanoušci nepřestali fandit ani za stavu 0:2, což je skvělý. S každým gólem se to stupňovalo, hnali nás a patří jim velký dík. O tomhle si budou povídat celý týden.“

Když jste běžel na branku v nastavení, trenér si říkal „ty vole, dej to.“ Co jste si říkal vy?

„To samý. Ani nevím, jak jsem se tam procpal. Klasická moje klička prorážečka, nějak se to tam vykulilo a chtěl jsem překonat všechno, co stálo přede mnou.“

Přitom ve druhém poločase už jste hrál pravověrného krajního obránce, ne pozici jako v rozestavení 3-4-3… Jak jste se tam dostal?

„Ke konci jsme drželi dlouho balon a pořád jsme se tam točili. Byl jsem dost zavařený, ale pořád jsem měl balon u nohy. Pak se situace vyvrbila tak, že jsem chtěl presovat a být vepředu. Nechtěli jsme se spokojit s bodem, to by bylo málo. A přišla takováhle odměna.“

Všechny góly padly na branku, kde nejsou diváci. Na jakou se líp útočí vám?

„Radši útočím na kotel. Když tam dáme gól, s lidmi v kotli je to daleko intenzivnější. Ale v takovýhle moment si člověk nevybírá.“

Čím to je, že se vám daří doma? V minulé sezoně se vám doma nedařilo, teď máte sedm bodů ze tří zápasů.

„Na začátku téhle sezony se nám to otočilo. Dostáváme venku spoustu gólů a nemáme odtamtud ani bod. Ale doma… Byl bych rád, aby to takhle pokračovalo, hrajeme pro fanoušky. Minulá sezona pro ně byla hrozná, jsem rád, že teď jim to vynahrazujeme. Když to bude takhle pokračovat, bude to jen dobře. Samozřejmě s tím, že občas něco přivezeme i z venkovních zápasů.“

Tomáš Fryšták si dal nešťastný vlastní gól, ale v neděli má narozeniny. Bude kabina dávat dárek jemu, nebo on kabině?

„K fotbalu patří chyby. Když Fryšty udělá takovouhle chybu, blbě se to nahrazuje, ale od toho tam jsme my vepředu, abychom to odčinili. On nám to zas vychytá jindy, když se nám nebude dařit. Je to normální. To je prostě fotbal. Zvládli jsme to jako celý tým.“

Velké emoce vzbudil souboj Nešpora s Jindřiškem. Vy jste byl blízko, jak jste to viděl?

„Abych řekl pravdu, nezastihl jsem, kdo koho hrál první a kdo hrál balon. Těžké soudit. Od toho tam je rozhodčí.“

