Vachoušek o Horovi: Se Slavií jednáme, ale dohoda musí být výhodná | iSport.cz

Proč Hora vůbec nebyl v nominaci na Karvinou?

„Domluvili jsme se tak s trenérem Hejkalem. Vzhledem k jednání se Slavií nebyl v hlavě nastavený na utkání. Uvidíme, jak to celé dopadne.“

Hráčův názor znáte?

„Kuba je nastavený tak, že chce odejít, ale finální dohoda musí být výhodná pro všechny strany: pro Teplice, pro hráče i pro Slavii. Nemůže to být jen jedním směrem.“

Můžete potvrdit, že by Hora ve Slavii nejdřív hostoval?

„Nechtěl bych to konkretizovat. Můžu říct jen to, že jednáme se Slavií a ve hře jsou pouze dvě varianty: buď Kuba půjde pryč, nebo zůstane v Teplicích. Tečka.“

V jaké fázi jsou jednání se Slavií? Tušíte, kdy bude jasno?

„Tohle vám asi nepovím. Bohužel nejsme v komfortní pozici, kdy bychom chtěli našeho klíčového hráče za každou cenu pustit, zároveň ale nebudeme bránit někomu, kdo tady třeba ani nechce hrát.“

Je pro vás situace o to složitější, že se už osmého září v Česku zavírá přestupové okno a prostor na hledání náhrady za Horu by byl minimální?

„Není to jednoduché, ale postavíme se k tomu, jak nejlíp budeme umět a hlavně tak, aby to bylo výhodné pro Teplice. Může se stát, že tu Kuba zůstane nebo odejde, a podle toho s tím budeme pracovat. Jak to nakonec dopadne, to vám neřeknu.“

Čistě teoreticky, mohl by pak do Teplic někdo přijít recipročně ze Slavie?

„Nedovedu si představit, že když slávisté vykopali Ligu mistrů, že by někdo z nich šel do Teplic. Vůbec.“

Teplice jsou po osmi kolech poslední. Kudy vede cesta výš?

„Musíme se po reprezentační pauze vzchopit. Měli jsme porazit už teď Karvinou: je špatné, že jsme nevyhráli. Po repre máme tři těžké ligové zápasy plus pohár, budeme to muset zvládnout.“