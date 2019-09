Jílek o neutěšené situaci kolem stoperů, návratu Lischky i přínosu posil | iSport.cz

Pět bodových ztrát v osmi ligových duelech, vyřazení ve třetím předkole Evropské ligy. Sparta do nové etapy, zosobněné postavou trenéra Václava Jílka, nevstoupila pravou nohou. Letenští kupí triviální chyby v defenzivě, dostávají mraky gólů a stále se lepšící útočná fáze tyhle ztráty zatím není schopná eliminovat. Mladý kouč přesto věří, že přijde zlepšení. „Jsem nastavený pozitivně,“ ubezpečuje.

Máte za sebou špatný vstup do sezony. Kdybyste měl jednu příčinu povýšit nad ostatní, jaká by to byla?

„Obecnou příčinou je, že máme v zápasech nevyrovnanou ofenzivu a defenzivu. Strašně jednoduše inkasujeme. Myslím, že směrem dopředu to je na dobré cestě, ale v obraně jsme hodně zranitelní a křehcí.“

Souhlasíte, že se nůžky mezi funkčností ofenzivy a defenzivy v posledních duelech hodně rozevírají?

„Neřekl bych, že by to byla otázka poslední doby. Vyjma zápasu s Jabloncem to myslím bylo ve všech utkáních. I v zápase s Baníkem, který jsme zvládli zdánlivě jednoduše, bychom v prvním poločase našli tři vyložené šance soupeře. Ti se proti nám dostávají jednoduše do příležitostí, je to dlouhodobý problém Sparty ve smyslu mentálního nastavení herně kvalitních hráčů. Máme větší problémy v defenzivním myšlení. I v momentech, kdy finalizujeme ofenzivní fázi, musíme být v hlavách nastaveni na případnou ztrátu míče. Pokud nejsme, soupeře pouštíme strašně jednoduše do příležitostí. Ruku v ruce s tím jde nastavení na ofenzivu v prostorech, které k tomu nejsou vhodné. Snažíme se hrát konstruktivně i při tlaku soupeře v prostorech kolem naší branky, to většinou vede k problémům.“

Dá se tedy mluvit o určité nevyváženosti v kontextu celého mužstva?

„Takhle to pojmenovat můžeme. Je to nevyváženost ve smyslu, že hráčů, kteří primárně myslí primárně na defenzivu, je méně. Máme víc hráčů, kteří jsou nastavení především na ofenzivu, to je evidentní. My se v tom módu můžeme udržet, ale pokud nebudeme plnit základní věci do defenzivy, tak nám kolikrát ofenziva stačit nebude. Historicky Sparta na tři góly vyhrávala snad vždycky, my jsme je dali v sezoně už dvakrát, ale ani jednou jsme neměli tři body. To je sám o sobě jednoznačný ukazatel.“

Čím si ten nepoměr vysvětlujete?

„Je to o návycích. U ofenzivy se s nimi pracuje snáz, hráči jsou totiž vnitřně nastavení na útočení, je jim to bližší. U obrany je to otázka hlubokých vnitřních návyků, které se velmi složitě přebudovávají. Je to o dlouhodobém myšlení. V tuhle chvíli ti hráči v situacích nereagují dobře, obranná činnost je dlouhodobý problém Sparty v posledních letech, kdy úspěchy nemá. Není to otázka ofenzivní kvality, branky tu většinou padaly, ale gólů dostáváme zkrátka moc. Nejsme tak kompaktní, jak bychom měli být.“