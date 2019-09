Opavský Sus: Po p***li musíme jezdit i venku. Zavadil? Ty jeho standardky... | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56. Nešpor, 83. Zahradníček Hosté: Sestavy Domácí: Reichl – Hála, Beneš (C), Jemelka, Vepřek – Plšek – Pilař (65. Zahradníček), Houska, P. González (82. Texl), Falta – Nešpor (73. Greššák). Hosté: Šrom – Hrabina, Simerský, Sus (60. Stáňa), Žídek (C) – Souček (70. Manzia), Zavadil, Jursa, Schaffartzik, Mondek (85. Kuča) – Dedič. Náhradníci Domácí: Mandous, Štěrba, Zahradníček, Texl, Greššák, Yunis, Kerbr Hosté: Fendrich, Helebrand, Manzia, Stáňa, Kuča, Gorčica, Darmovzal Karty Domácí: Houska Hosté: Mondek, Sus, Souček Rozhodčí Machálek – Hájek, Batík Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 3576 diváků

Nebyli jste moc pasivní?

„V první půli možná trošku jo. Ale věděli jsme, že je Olomouc silná na balonu. Furt tam rotovali ve třech čtyřech hráčích, těžko jsme si je přebírali. Shodou náhod žádnou vyloženou šanci neměli. Na začátku druhého poločasu jsme byli lepší my. Bohužel nás poznamenal smolný gól. Pak už jsme se z toho nedokázali zvednout, i když jsme měli šanci na zkorigování a mohlo to ještě být zajímavé. Bohužel, domácí asi vyhráli zaslouženě.“

Neměli byste si jít víc pro body?

„Všichni víme, že jsme doma úplně jiný tým. Fanoušci nám nic nedopustí. To ale neznamená, že si venku můžeme dovolit hrát jinak. I tam musíme jezdit po p*deli. Nesmíme se koukat doleva, doprava. Musíme hodně rychle začít sbírat body, abychom neměli ještě větší starosti, než máme.“

SESTŘIH: Olomouc - Opava 2:0. Chybující Šrom pomohl Sigmě k výhře

Jaký máte pocit ze svého výkonu?

„Smíšené. Tři týdny jsem nehrál, přišel jsem minulý týden. Zatím se s klukama pořád sžíváme. Vím, že ideální to nebylo, ale to není výmluva. Fotbalově to ještě ono není, potřebuju čas. Ale dostal jsem od trenéra důvěru a snažil se udělat vše, co můžu. Naši fanoušci byli úžasní. Od první do devadesáté minuty nás podporovali. Je skvělé, že přijeli v takovém počtu. Patří jim velký dík.“

Co říkáte na Pavla Zavadila, který byl z vašeho týmu ve čtyřiceti letech nejlepší?

„Klobouk dolů před ním. On dává hře mozek. Ty jeho standardky…Nezažil jsem nikoho, kdo by je takto kopal. Jen kvůli naší hlouposti jsme z nich neměli víc šancí. Pavla znám osobně týden. Vidím, že tréninkům dává všechno. A na hřišti je to vidět.“

Olomouc - Opava: Zavadilova bomba ze standardky vyprášila Reichlovy rukavice Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Olomouc - Opava: Simerský selhal v gólovce a hlavou posílá míč vedle

Olomouc - Opava: Po pěkné kombinaci pojišťuje vedení Sigmy Zahradníček, 2:0