Nuly vzadu dobré, ale chybí nám góly, mrzí karvinského Kouřila | iSport.cz

Ani na čtvrtý pokus jste se doma nedočkali vítězství, mrzí to?

„Určitě to je zklamání. Byl to takový bojovný zápas, málo vyložených šancí. Je to škoda, chybí tomu góly. Dávat je, tak vítězíme.“

Jak se zvednout?

„Musíme pracovat na zakončení a doufat, že to přijde.“

Na druhou stranu, Bohemians jsou hodně nepříjemný soupeř, berete i bod?

„Musíme brát každý bod. Bohemka je bojovný, běhavý soupeř, bránili výborně. Dát gól je to veselejší. Čtyři domácí zápasy, žádná výhra, musíme na tom zapracovat.“

SESTŘIH: Karviná - Bohemians 0:0. Klokani mají první bod z venku

Je to i tím, že se tým stále dává za pochodu dohromady? Před reprezentační přestávkou třeba přišel Bulhar Petkov...

„Petkov přišel jako útočník, tak doufám, že bude dávat góly. Potřebujeme je. Zatím je dává hlavně Michal Petráň, sám to neutáhne. Musíme se k němu přidat. Jedno kdo, hlavně ty góly dávat musíme.“

Ani standardní situace vám tentokrát nevycházely.

„Špatný, no. Špatný.“

K jednomu trestnému kopu jste se také stavěl spolu s Ba Louou. Chtěl jste kopat?

„Domluvili jsme se Ba Louou a rozhodli se pro něj. Vzal to na sebe.“

Co vám blesklo hlavou, když spoluhráč Hanousek v 93. minutě střílel prakticky do odkryté brány?

„Už jsem to viděl v brance... Myslel jsem, že dá gól, ale bohužel přestřelil.“