Co s tím dál, pane Csapláre? Vydržať, říká kouč Zlína po další prohře | iSport.cz

Jak vám je po další porážce?

„Jsem smutný, zklamaný. Ne naštvaný. Takovému utkání by asi slušelo, abychom ho dotáhli k bodovému zisku. Nepovedlo se nám to proto, že jsme neměli kvalitu v pokutovém území. Od malého vápna k malému vápnu jsme hráli velmi slušný fotbal, koukatelný. Takhle jsem to viděl.“

Vaše hodnocení po zápasech se opakuje. Co s tím dál?

„Vydržať. Pořád na tom musíte pracovat. Udržet si a zlepšovat ten dobrý základ, který máte položený, a pracovat v tréninku na tom, co nemáte. Personálně by mohlo stačit přivést jednoho dva hráče.“

Bodů je ale málo už teď.

„Počítá se to po třiceti kolech. Až to skončí. Nemám radost, že jsme tam, kde jsme. Já to ale zas tak nevnímám, to se přiznám. Chci dělat body, je to o číslech. Je mi jasné, že to takto nejde donekonečna. Netřesu se strachy nebo natěšením, že můžu být někde nahoře. Jsem placený na to, že neztrácím nervy. Jsem schopen rozebrat příčiny úspěchů a neúspěchů a hledat cestu ven. Tlak nevnímám. Přijdu, dělám trénink, jsem tady od osmi do osmi.“

SESTŘIH: Zlín - Jablonec 0:1. Hosté ustáli obrovský tlak Fastavu a po trefě Matouška si vezou 3 body