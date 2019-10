Csaplár po výprasku 0:4: Ve Zlíně jsou daleko hlubší problémy. Není to o mně | iSport.cz

Trenére, hodnocení zápasu asi nebude moc pozitivní, že?

„Dvacet minut bylo od nás hodně herně hezkých, dostávali jsme se do pokutového území, ale potom jsme Ostravě nabídli tři laciné míče. Ona proměnila tři brejky, pak přidala gól ze standardky a bylo po utkání. V kabině jsem se pokusil něco vysvětlit trochu důrazněji, aby hráči pochopili, že se musejí pokusit o zkorigování. Ale když jsme se dostali do nějaké šance, projevil se náš neklid a chybějící kvalita. Zato Ostrava nepanikařila v koncovce, zakončovala s přehledem a vysokou kvalitou.“

Čím si vysvětlujete tak naivní bránění? První tři góly byly jako přes kopírák...

„Naprosto lehkomyslné a trestuhodné ztráty míče. Nebylo to úplně naivní, ale taky třeba kvalitou Diopa. Druhý gól? Cedidla sice odehrál dobré utkání, ale vyváží míč a nahraje soupeři. Pak už to bylo o kvalitě Jiráska. Takže ne naivní bránění, ale spíš trestuhodné a lehkomyslné. A s tím budete mít problém v každém zápase proti jakémukoli soupeři.“

Situace Zlína je čím dál horší, pociťujete tlak s ohledem na vaši pozici?

„Mě se na to ptali mockrát v životě, ale to nemůžu ovlivnit. Největší tlak si na sebe vytvářím já sám. Kdybych o tomhle začal připouštět nebo přemýšlet, byla by to největší chyba.“

Nějakou reakci vedení na tento výbuch a pád na barážové příčky teda nečekáte?

„My jsme se sešli už v té první reprezentační pauze. Dělal jsem analýzu a ve Zlíně jsou daleko hlubší problémy. Viděl jsem čísla za posledních pět let. Obávám se, že i kdybych odešel, problémy zůstanou. Není to o Csaplárovi, já to nemůžu vyřešit. Je to na vedení.“

SESTŘIH: Baník - Zlín 4:0. Rozhodla čtyřgólová ostravská smršť během dvaceti minut Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Kapitán Petr Jiráček přiznal, že mužstvo asi dohání dřívější benevolentnější přístup. A že to musíte zlomit tvrdou prací. Souhlasíte?

„Trénujeme opravdu hodně, ale možná změnit přístup bude třeba. To je o těch hlubších problémech, ne o práci. I dnes nemám pocit, že by tým nepracoval nebo neběhal. Je to spíš otázka přístupu, otázka personální a taky otázka disciplíny. A to se netýká jen utkání, to už je jen sklizeň. Musíte něco zasít, pak to sklidíte v sobotu.“

Můžete být konkrétnější, co se týče těch hlubších problémů?

„V první fázi jsem analytik. Něco mám za sebou, někde jsem byl, to vy víte. Podal jsem informace, co si myslím já, co je a co není hratelné. Ale jsou věci, na které já jako trenér nedosáhnu. To je na majiteli a vedení, oni musejí něco řešit. Jsem tady asi pátý nebo šestý trenér v kratší době, to o něčem svědčí. A ty věci zůstávají. Po první pauze to šlo bohužel výsledkově dolů. Můžeme se bavit o herním posunu, ten vidím, ale bodový ne. Čísla jsou fakt.“

Nečekal jste od nových hráčů rychlejší aklimatizaci?

„Nebudu se o nich vůbec vyjadřovat. Nebývám jmenovitý, tohle nedělám. Ale ano, některé věci na můj vkus trvají až moc dlouho.“

Baník - Příbram: Hosté na ručník! Do vlastní brány nasměroval míč Tregler, 3:0

Baník - Příbram: Smola našel Diopa, ten přidal druhý gól Baníku! 2:0

Baník - Příbram: Domácí při chuti, Kuzmanovič nasměroval míč pod břevno