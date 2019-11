Souček: Při penaltě je tlak lepší. Levante ukázalo, jak porazit Barcelonu | iSport.cz

Před více než třemi a půl lety, v únoru 2016, dal Tomáš Souček svůj jediný hattrick v lize. Proti Baníku Ostrava. V sobotu mohl stejného střeleckého počinu proti totožnému soupeři dosáhnout znovu. Souček měl už dva góly na kontě a kopal penaltu. Jenže tentokrát ji neproměnil. „Mrzí mě to. Beru to jako velkou chybu,“ vyčítal si slávistický záložník, který všakbyl jinak výtečný. A červenobílí díky jeho velikému příspěvku zničili Baník 4:0.

Mrzí vás, že nemáte hattrick?

„Mrzí. Kopal jsem penaltu, jednoduchá situace. Štve mě to, ani ne kvůli hattricku, ale z osobního hlediska. Na druhou stranu jsem rád, že to přišlo v takovýto moment než za stavu 0:0. Musím se víc soustředit, měl jsem hodně v hlavě hattrick. Beru to jako velkou chybu.“

Proti Příbrami jste říkal, že penalty nikdy nekopete za stavu, kdy vedete o dva góly. Teď jste v této situaci byl. Nepotřebujete tedy při penaltě tlak?

„Je to tak. Tohle byla moje první penalta, kdy byl stav o dva góly. Předtím jsem penalty kopal ve složitějších situacích. Ten tlak je lepší, než když je to 2:0, soupeř má červenou a utkání je skoro rozhodnuté.“

Byl klíčový váš první gól v utkání?

„Myslím, že byl dost důležitý. Věděli jsme, že Baník na nás vlétne a že na nás zkusí hrát to, co ve středu v poháru. Ale my jsme obehrávali hřiště a čekali, až přijde nějaká šance. Doufali jsme, že když dáme gól, oni odpadnou. Bylo vidět, že jsme ve druhé půli hráli tak, jak jsme chtěli.“

Cítili jste, že Baníku ve druhém poločase docházely síly?

„Bylo to znát. V prvním poločase byli úplně všude, běhali s námi. Říkali jsme si, že jim musí dojít, protože v poháru se hrálo sto dvacet minut. Doufali jsme, že postupem času budeme mít víc prostoru. Ve druhém poločase to tak bylo.“

Hodně jste chtěli Baníku vrátit pár dní starou porážku z poháru?

„Jo, hodně jsme se o tom bavili. Vyřadili nás z poháru, byla to pro nás nepříjemná situace.“

Pocestuje se vám teď dobře do Barcelony, kde v úterý hrajete Ligu mistrů?

„Určitě. Je to další výhra. Je to mnohem lepší, než kdybychom ztratili. Takhle máme čistou hlavu a můžeme se soustředit na Barcelonu. Věřím, že se dobře připravíme a odehrajeme s nimi aspoň podobný zápas jako tady doma. Doufám, že třeba i s body.“

Barcelona v sobotu v lize prohrála na hřišti Levante (1:3).

„Už jsem to slyšel. Myslím, že teď budeme mít video, jak se na ně hraje, abychom je porazili stejně jako Levante.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. T. Souček, 52. T. Souček, 68. Tecl, 77. Ševčík Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Takács, Frydrych, Bořil – T. Souček (C) (78. Júsuf Hilál) – Ševčík, Stanciu (69. Traoré), Hušbauer, Olayinka (73. Van Buren) – Tecl. Hosté: Budinský – Fillo, J. Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Reiter (76. Holzer), Jirásek, R. Hrubý (46. Smola), Kuzmanović (60. Granečný) – Diop. Náhradníci Domácí: Kovář, Van Buren, Kúdela, Provod, Škoda, Júsuf Hilál, Traoré Hosté: Laštůvka, Granečný, Lalkovič, Holzer, Šindelář, Pazdera, Smola Karty Domácí: Bořil, Coufal, Takács Hosté: Jirásek, Fillo, Diop, Jirásek (č) Rozhodčí Klíma – Šimáček, Ratajová (Pechanec) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

