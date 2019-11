Lischka o závěru v Jablonci: Doležal mě žďuchnul. Musíme se otřepat | iSport.cz

Návrat do Jablonce, odkud přestoupil do Sparty, mu zhořkl. Letenští ztratili vedení 2:0 a ze severu Čech se vrátili s bodem za remízu 2:2. David Lischka věděl, že Letenští měli duel dotáhnout do vítězného konce. „Nedařilo se nám držet balón a každý útok se na nás valil. Nezvládli jsme to, musíme si z toho vzít ponaučení,“ řekl dvaadvacetiletý stoper. Po faulu na něj sudí neuznali v závěru zápasu třetí gól Jablonce.

Domácím v závěru dostali potřetí míč do sítě, ale po faulu Martina Doležela na vás neplatil. Jak jste situaci viděl vy?

„Spadl jsem, protože jsem cítil kontakt od Dolyho, který do mě žďuchnul. Asi to bylo správně posouzené. Rozhodčí to odpískal, tak to tak je.“

Vrátil jste se do Jablonce, odkud jste přestoupil do Sparty. Jaké u vás převládají po remíze 2:2 pocity?

„Jsou špatné. Chtěli jsme tady vyhrát, už jen proto, že jsme věděli, že pokud zvítězíme, dostaneme se před Jablonec v tabulce. Bohužel jsme remizovali. Do zápasu jsme vstoupili dobře, vedli jsme 2:0. Pak jsme si v šatně řekli, jak vstoupit do druhé půle, ale bylo to úplně naopak. Dostali jsme rychle kontaktní gól a domácí se dostali na koně, zvedli se i jablonečtí fanoušci a najednou z toho bylo 2:2.“

Oživili hru soupeře Jan Matoušek s Janem Chramostou, kteří nastoupili do druhého poločasu?

„Věděli jsme, že Jablonec nemá za stavu 2:0 co ztratit a že bude chtít hru oživit. Oba kluci mají svou kvalitu. Například Chramosta, jak se zachoval při svém gólu, kdoví, jestli se takto netrefil naposledy. Určitě hru oba zvedli.“

U gólu na 1:2 došlo k nějakému komunikačnímu šumu s Ladislavem Krejčím?

„Musíme se na tu situaci pořádně podívat. Nicméně Krejda mi říkal, že chtěl sklepávat míč na mě, abych ho odpálil pryč, ale já byl v danou chvíli v pohybu dozadu, takže jsem na to nezareagoval. Podle mě podobné situace ale musíme řešit jednodušeji. Bohužel už to zpátky nevrátíme, musíme se otřepat a jít dál.“

Bod z Jablonce je tedy ve finále ztráta?

„Určitě ano, navíc když jsme vedli 2:0. Musíme takové zápasy lépe dohrávat, zkušeněji, zachovávat chladnou hlavu v situacích po zisku míče. Nedařilo se nám vůbec držet balón a každý útok se na nás valil. Nezvládli jsme to, musíme si z toho vzít ponaučení a v dalším zápase navázat na výsledky, které jsme měli předtím a vyhrát.“