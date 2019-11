Nádvorník trénuje posilu Plzně: Hráčů jako Marko Alvir tu moc neběhá | iSport.cz

Podepsal zimní přestup do Plzně – a jako když utne. Od té doby si Marko Alvir nepřipsal ani gól, ani asistenci a Příbram se zmohla jen na dvě domácí bezgólové remízy se Zlínem a Opavou. Její trenér Roman Nádvorník to však do přímé souvislosti nedává. A technickému Chorvatovi v novém působišti, kam zamíří v lednu, věří. „Pokud bude ve stoprocentní formě, určitě má na to, aby se v Plzni prosadil,“ tvrdí kouč středočeského týmu.

Nepodepsal se na Marku Alvirovi jeho oznámený přestup do Plzně?

„Spíš ho přibrzdila minulá reprezentační pauza, po které jsme hráli na Slavii, kde nesměl nastoupit. Takže vlastně tři týdny nehrál zápas, což ho trochu vyvedlo z formy, podepsalo se to na něm. Předtím byl v každém zápase hrát, byl rozdílovým hráčem. Je to nadstandardní fotbalista, který má svou kvalitu. K tomu, aby se jeho kvalita zvýraznila, potřebuje být produktivní, dávat góly a nahrávat na ně, což se mu v posledních zápasech nepovedlo. Ale věřím, že fakt, že podepsal Plni, ho uklidní, a že nám ještě nějakými góly pomůže.“

Takže na něm nevidíte pokles motivace hrát za Příbram, kterou v zimě opustí?

„Ne, pracuje pořád stejně, v tom problém není. Má atraktivní styl, obrovské zrychlení, zezačátku sezony měl i finálky a góly, které teď nedává. Chodí mu to kolem tyčí, má trošku smůlu, ale je jen otázka času, než to zase prolomí.“

Překvapilo vás, že po něm sáhla Plzeň?

„Pokud bude ve stoprocentní formě, určitě má na to, aby se v Plzni prosadil. Takových hráčů běhá v naší lize málo, bude samozřejmě záležet na tom, jak přechod do velkého klubu zvládne. Ale díky tomu, že už byl ve Slavii a poznal, jak to u nás funguje, je aklimatizovaný a nějakému poklesu se vyhne. Má nadstandardní zrychlení a vedení míče, umí se s ním otočit nahoru do útočné fáze v takové kvalitě, jako v naší lize málokdo.“

V jaké roli je nejsilnější?

„Nejsilnější je jako podhrot, klasická desítka, třeba hrát z lajny mu nevyhovuje. Má velký akční rádius, je pracovitý, nevadí mu běhat, tomu odpovídají i čísla, která má. Každý zápas se pohybuje kolem dvanácti kilometrů, běžecky je na tom velice dobře jak v objemu, tak v rychlostních složkách. Má hodně sprintových náběhů, takže na svou hru potřebuje prostor, a lajna ho spíš svazuje. Je samozřejmě schopen to na křídle odehrát, ale není to jeho pozice.“

V čem naopak potřebuje přidat, co je jeho slabší stránka?

„Jako u všech ofenzivních hráčů je slabší stránkou obranná fáze. A někdy by potřeboval zjednodušit hru, hrát na jeden dva doteky.“