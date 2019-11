SESTŘIH: Teplice – Baník 1:1. Nesmyslná penalta, remízu zařídil Řezníček | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 66. Jakub Řezníček Hosté: 49. Stronati Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, P. Mareš – Kodeš (56. Nazarov), Kučera, Žitný (90. Knapík), Hyčka (56. Radosta) – Jakub Řezníček, J. Mareš (C). Hosté: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) (71. Granečný) – Holzer (81. de Azevedo), Procházka, Jánoš, R. Hrubý – Kuzmanović, Diop (87. Smola). Náhradníci Domácí: Diviš, Knapík, Nazarov, Paradin, Radosta, Trubač, Vyhnal Hosté: Budinský, Pazdera, Šindelář, de Azevedo, Jirásek, Smola, Granečný Karty Domácí: Jeřábek, P. Mareš, Radosta, Nazarov Hosté: Diop Rozhodčí Pavel Královec – Ivo Nádvorník, Petr Caletka Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 3340 diváků

Chladné počasí, chladná atmosféra v hledišti i na trávníku. Takové byly kulisy duelu, v kterém Ostrava chtěla konečně přetrhnout sérii venkovních porážek a domácí potřebovali pro uklidnění před podzimním závěrem nabrat sebevědomí. Jenže na jejich hře to vidět příliš nebylo, obavy z chyb byly až příliš velké.

K první střele se sice dostal domácí Řezníček, ale branku netrefil a pak byli dlouhé minuty vidět jen hosté. Ve 26. minutě Kuzmanovičovu dorážku z pěti metrů musel odvracet brankář Grigar, ve 28. už byl dokonce po hlavičce Filla překonán, ale na brankové čáře ho zastoupil Vondrášek.

Až těsně před poločasem se po rohu dostal do koncovky po rohu teplický Jeřábek, ale ani on nebyl přesný. To byla ze strany domácích výjimečná akce, statistikám dominovali do přestávky hráči Baníku, přestože museli oželet Baroše, kterému se obnovilo v týdnu zranění, a nově také Reitera.

I bez dvou marodů ale hosté na Stínadlech dál byli fotbalovější a už krátce po pauze se dostali díky proměněné penaltě Stronatiho do vedení. Penaltu rozhodčí Královec nařídil za faul Jeřábka na Kuzmanoviče, ačkoli k faulu došlo ještě před trestným územím.

Severočeši byli vývojem zaskočeni, rozhodnutím se cítili poškozeni a jejich hra působila zmateně. Až když zjednodušili hru nákopy na Řezníčka, začal se vývoj obracet. Napoprvé to domácímu kanonýrovi při průniku ještě nevyšlo, jeho gól nebyl uznán kvůli ofsajdu. V 66. minutě však svoje sólo po nákopu Radosty proměnil a dočkal se 66. prvoligové trefy.

Od té chvíli byli domácí aktivnější, hra se oboustranně otevřela a oba týmy chtěly strhnout vítězství na svoji stranu. Blíže k tomu byli hosté, ale Fillo čtyři minuty před koncem uvnitř šestnáctky branku ve slibné pozici netrefil. Ostrava po remíze zůstala v tabulce na šestém místě, Teplice jsou dvanácté.

Nejzajímavější okamžiky zápasu:

SESTŘIH: Teplice - Baník 1:1. Nesmyslná penalta, remízu zařídil Řezníček

Teplice - Baník: Střela Filla zaplachtila mimo tyče

Teplice - Baník: Střelu Diopa zablokoval Jeřábek na roh

Teplice - Baník: Řezníček při chuti, jeho nabídku ale odvrátil Pokorný

Teplice - Baník: Řezníček utekl obráncům a své sólo zkušeně proměnil, 1:1

Teplice - Baník: Stronati s přehledem proměnil penaltu, 0:1

Teplice - Baník: Jeřábek poslal Kuzmanoviče k zemi před vápnem, sudí ale nařizuje penaltu pro Baník!

Teplice - Baník: Po rohovém kopu skončil míč od Jeřábka vedle

Teplice - Baník: Fleišman provětral domácí stopery, mířil ale nepřesně

Teplice - Baník: Po rohu Hrubého hlavičkoval Fillo a z brankové čáry vykopl míč Vondrášek

Teplice - Baník: Hrubý ve vápně předložil míč Kuzmanovičovi, toho vychytal Grigar