Trpišovský: Po dlouhé době krásné góly! Stanciu mohl mít 20 asistencí | iSport.cz

Potěšilo vás, jakým způsobem jste v Liberci vyhráli?

„Myslím, že jsme až na nějaké drobnosti podali koncentrovaný výkon, v některých fázích i kvalitní. Až na jednu chybu byl náš výkon v první půli velice dobrý, naše vedení mohlo být vyšší, kdybychom byli efektivnější. Ale měli jsme dobrý přechod do útoku, dobře jsme si počínali v soubojích. Ve druhém poločase bylo hodně ztrát na obou stranách, domácí měli náznaky šancí. My jsme pak přidali třetí branku po krásné akci. Po dlouhé době jsme dali krásné góly, dva z toho, co jsme tu chtěli v ofenzivní části udělat. Toho si vážím. A přispěl tomu Škoďák (Milan Škoda) kvalitním výkonem nahoře.“

Když zmiňujete Milana Škodu, jak vypadá jeho budoucnost? Po sezoně mu končí smlouva.

„Jsme spolu domluvení, že si sedneme po konci podzimní sezony. V aktuální chvíli bude záležet na něm, mají dohodu s panem Tvrdíkem. Myslím, že u Milana je to dané jeho vytížením. Je strašně rád na hřišti ve Slavii. V zimě si k tomu určitě něco řekneme. Myslím, že on se tu domluví vždycky. Jde o to, aby byl spokojený. Před zápasem jsme si něco řekli a bylo to na něm vidět. U nás je to vždy o výkonnosti. Když bude platný pro mužstvo a hrát jako v Liberci, budeme jen rádi, když tu bude pokračovat. Jsme rádi, že ukrojil další gól z mety, kterou mu všichni přejeme (sto gólů – pozn. aut.). Škoda že ho Suk (Tomáš Souček) nepustil na penaltu, když hrál takhle dobře. Už měl dva body. Kdyby to bylo 0:0, určitě by šel Suk, ale za tohoto stavu, a kdy Suk nehrál úplně dobře a Škoďák výborně, tak to pro mě bylo trochu překvapení.“

Tomáš Souček nedal třetí penaltu v sezoně. Nebudete měnit pořadí střelců?

„Suk po zápase říkal, že stavu 2:0 už ji kopat nepůjde, je to podruhé za sebou. Ale ty důležité dává. I kdyby se na ni hrnul, matematicky roste pravděpodobnost, že ji nepromění. Ve čtvrtek na tréninku je nedával, chtěl to asi zlomit, ale nepovedlo se mu to. Je to vždy o pocitu na hřišti, těch důležitých dal spoustu. Budeme mít dál tři střelce, které máme určené, Nico (Stanciu) se pořád hlásí na penaltu. Střelce máme v zásobě.“

Nicolae Stanciu si připsal dvě asistence. On gólů a asistencí tolik nesbírá. Pomůže mu to?

„Je to strašně složité. Třeba s Karvinou přihrál do pěti vyložených gólových šancí a nakonec měl asistenci jen z kopu ze strany na Laca Takácse. Přitom před týdnem jen v první půli vymyslel dvě geniální přihrávky, jednu na Bóřu (Bořila), druhou na Micka (van Burena), a místo toho, abychom šli na bránu, tak jednou jsme si to nezpracovali a podruhé se vrátili zpátky. Kdybychom proměnili třicet procent šancí, do kterých nahrál v této sezoně, měl by i s Evropou dvacet asistencí. Musím se ho zastat, my góly po jeho přihrávkách nedáváme. Do šancí přihrává, bohužel to není vidět v bodech. Druhá věc je střelba, která teď u něj není v topu, nepomohl mu ani návrat ke kopačkám, které měl dřív. Potřebujeme, aby dal víc gólů, na jeho pozici jsou dva góly málo, to musí určitě zlepšit. Pořád si ale stojím za tím, že je lepší a lepší. Je tu čtyři měsíce, všichni víme, jaký byl Olayinka po čtyřech měsících. Jsem přesvědčený, že body na jaře mu budou naskakovat daleko víc. Myslím, že bude i mnohem líp hrát.“

V úterý vás čeká poslední utkání v Lize mistrů v Dortmundu. Jak se těšíte?

„Obrovsky, celý tým se těší. Stadion je tam nádherný. Panuje tam jedna z nejlepších kulis v Evropě. Bude to obrovský svátek, ani nevím, jestli budu den předtím spát. Ale doufám, že se nebudeme jen kochat, ale taky hrát svou hru. Mám vysněné tři stadiony, ten v Dortmundu je jedním z nich. Pro mě je to absolutní vrchol.“

