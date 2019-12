Hejkal: Řeči na sudí? Nebudu ovce. Žitný už mohl být ve Spartě či Slavii | iSport.cz

Vydřené vítězství, souhlasíte?

„Utkání pro nás bylo vzhledem k naší situaci velmi náročné, hlavně psychicky. Potřebovali jsme domácí zápas zvládnout, protože za týden jedeme do Plzně, kde se boduje složitě. Byli jsme si vědomi, že musíme získat tři body, ale vítězství se kvůli bahnitému terénu a problémům v sestavě vůbec nerodilo snadno.“

Ulevilo se vám hodně, že jste poprvé od září dokázali doma vyhrát?

„Nebudu lhát, je to velká úleva. Od léta pracujeme na přestavbě týmu, přivedli jsme nové hráče, partu máme dobrou, jen jsme potřebovali uhrát výsledek. Nyní máme 22 bodů, uvidíme, zda dokážeme splnit náš interní cíl 23 bodů.“

Nehrklo ve vás, když sudí nenařídil penaltu po Bartošákově ruce uvnitř vápna?

„Nebyl tu VAR… Koukali jsme se na to po utkání na tabletu a bylo to jasné. Jenže opakuji, nebyl tu VAR a teď je každý chytrej. Před zápasem jsem byl přesvědčený, že budeme kopat penaltu, protože jsme ji nezahrávali snad už 20 utkání. Tak snad příště.“

Teplice - Zlín: Po rohu zasáhl ve vápně míč Bartošáka do ruky, sudí mlčel

Nezalitoval jste někdy svých ostřejších výroků směrem na adresu sudích, když se vám to takhle vrací?

„Nezalitoval. Oddíl se rozhodl jít nějakou cestou a já se s ním ztotožňuji. Za svými názory si stojím, přece nebudu jen ovce a kývat. Třeba se nám tohle jednou všechno vrátí, ale když se stane něco proti Teplicím, rozhodně řeknu, že podle mého názoru to byla chyba.“

Proti Zlínu zahráli mladíci Jan Knapík a posléze i střídající Matěj Radosta. Jak se vám líbily jejich výkony?

„Po jednom ze zápasů jsem tu prohlásil, že začnu dávat šance mladým, jenže jsme hned další utkání jeli na Slavii. To jsem jim nemohl udělat, normálně bych je zařazením popravil. Nicméně Matěje Radostu nám chváli i trenér z mládežnické reprezentace Luboš Kozel. Zranil se nám Michal Jeřábek, takže Honza Knapík pro mě byl jasnou volbou. Hrál velmi dobře na Komličenka s Mešanovičem v Boleslavi a tentokrát to samé na Wágnera s Poznarem. To je prověrka jako hrom. Jsem za něj moc rád. A to se po zranění ještě rozehrává Jevgenij Nazarov.“

Velké šance spálil i Patrik Žitný. Kdyby je proměnil, dýchalo by se vám lépe, že?

„Pracujeme na tom, nejen u Patrika. Najali jsme našeho bývalého hráče Martina Doležala, který vede individuální tréninky. I pro mládež. Ale Patrik stejně zatím góly nedává. Kdyby je každou proměňoval, dnes hraje ve Spartě či ve Slavii. I tak je pro nás velmi platným hráčem. Když už jsme u něj, rád bych tu pochválil Jana Shejbala, kterého jsem podrobil kritice v Boleslavi. Ukázal, že se nevzdá a dnes podal velmi dobrý výkon. Jednou bude obrovsky důležitým hráčem pro Teplice.“