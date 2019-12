Změny ve Slavii: klub chce mladíky, připojí se Oscar. Co Komličenko? | iSport.cz

Česká liga má po dvaceti kolech jasného krále. Vždyť co by se muselo stát, aby v květnu ještě zvedl trofej pro mistra někdo jiný než Slavia? Pražané mají šestnáctibodový náskok na Plzeň, válcují jednoho soupeře za druhým a míří za obhajobou titulu. Snad jen zimní odchody několika opor by mohly suverenitu mužstva trenéra Jindřicha Trpišovského narušit. Na které změny v kádru Slavie během zimní přestávky určitě dojde?

Když se aktuálně podíváme na soupisku ligového lídra, čítá dvaadvacet hráčů do pole plus tři brankáře. Jasně, třeba David Hovorka je dlouhodobě zraněný, přesto se zdá, že na patnáct jarních zápasů je tenhle počet až zbytečný luxus.

Jednu posilu už Slavia navíc má. Zimní přípravu v Edenu určitě zahájí záložník Oscar Dorley, kterého Pražané v srpnu koupili z Liberce. Jednadvacetiletý fotbalista z Libérie na severu Čech během podzimu ještě zůstal na hostování, brzy se ale přesune do hlavního města.

A to není vše. „Do přípravy budeme ještě brát dva nebo tři hráče z B-týmu,“ oznámil kouč Trpišovský po utkání s Českými Budějovicemi, že už tak nabitý kádr se minimálně v lednu ještě rozšíří.

Kdo by mohl přijít dál? Žádná přestupová bomba se (zatím) očekávat nedá. „Aby někdo přišel, musel by odejít někdo z první šestnáctky hráčů, kteří mají vytížení přes 70 procent. Kádr není nafukovací, ale jsem spokojený s tím, jaký je,“ podotkl Trpišovský. K údajnému zájmu o Nikolaje Komličenka jen prohodil, že ruského forvarda Slavia stejně jako řadu dalších hráčů v ligových zápasech sleduje.

Červenobílí se zároveň snaží myslet na budoucnost a zajímají se o mladíky, kteří by pro klub neměli být přínosem hned, ale třeba až za pár let. „Chceme získat některé strašně zajímavé hráče ve věku okolo osmnácti, devatenácti let,“ vysvětlil trenér Slavie.

Možné odchody? Hostování končí Ladislavu Takácsovi s Jakubem Horou. Zatímco v případě prvně jmenovaného je reálné, že i vzhledem k situaci mezi stopery bude v Edenu pokračovat, ofenzivní univerzál zřejmě zamíří zpět do Teplic.

A u největších opor, které na sebe tolik upozornily v Lize mistrů, rozhodne nabídka i přání samotných hráčů. „Třeba Tomáš Souček by si přestup zasloužil. Ale bude to hlavně o něm. Záleží na hráčích, jakou cestou budou chtít jít. Buď můžou ještě víc vstoupit do historie Slavie, nebo odejít do zahraničí. Když se sejde nabídka a zajímavý klub, k nějakému odchodu asi dojde,“ vysvětlil Trpišovský.

Ale ať už to v zimě dopadne jakkoliv, Slavia by s obhajobou titulu neměla mít problémy.

