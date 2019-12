iSport podcast: Slavia a šetření, Páník a přestupy v Baníku i téma Vrba | iSport.cz

Slavia zakončila svůj neuvěřitelný rok 2019 a stojí na velkém rozcestí. Jak naložit s budoucností největších hvězd i ve světle změn ve vedení čínského majitele CITIC Europe Holdings ? Budou se muset sešívaní opravdu stále více spolehnout na sebe? Utáhne Slavia svůj vysoký rozpočet, i kdyby prodala své největší hvězdy a v čem se od sebe nejvíc názorově liší Jan Nezmar s Jindřichem Trpišovským? A přijde do Edenu Nikolaj Komličenko?

Nový iSport podcast se věnuje také konci Pavla Vrby na lavičce Plzně. Rekapitulujeme jeho desetiletou dominanci v českém fotbale – kde se zlomila kariéra a oblíbený atraktivní styl hry dříve všeobecně populárního, dnes podezřívavého trenéra? Čím změnil český fotbal a vybuduje ještě někde dynastii?

Nejen to se dozvíte v novém a posledním letošním díle fotbalového iSport podcastu s redaktory Janem Podroužkem a Ondřejem Škvorem. Dále také Michal Kvasnica poodhaluje, jak vypadá budoucnost Bohumila Páníka v Baníku a které posily by mohly přijít do Ostravy.

Nový díl najdete na iSport.cz/podcasty. Odebírejte podcast na YouTube kanálu deníku Sport, ale také ve všech podcastových aplikacích včetně Youradio, iTunes nebo Spotify. Moderuje Martin Vait.

0:00 Kde se zlomila kariéra Pavla Vrby? A čím změnil český fotbal?

16:44 Bude muset Slavia zastavit velké investice? A přivede do Edenu Komličenka?

31:52 Jak vypadá budoucnost Páníka v Baníku a jaké přijdou posily?

42:58 Jaké vnitřní problémy jsou v olomoucké kabině?

49:37 Proč se Jablonec stále drží nahoře a v čem se změnil Rada?