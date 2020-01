Z béčka Teplic do Jablonce? Pelta láká „odloženého“ stopera Jeřábka | iSport.cz

Michal Jeřábek (vpravo) neprodloužil s teplicemi smlouvu a klub ho přeřadil do béčka • Michal Beránek / Sport

Snem byla cizina, ale zdá se, že ani jarní boj o poháry ve FORTUNA:LIZE by mu nesmrděl. Odstavený teplický obránce Michal Jeřábek se objevil na radaru Jablonce. Šéf Severočechů Miroslav Pelta už sondoval situaci přímo na Stínadlech. Zatím vše však stojí na vysokém odstupném.

Velký čáp se vydal na lov. Cíl? Stoper. Hotový hráč. Poté, co Miroslav Pelta prodal do turecké Kasimpasy Tomáše Břečku, musí za něj najít ideální náhradu. Opavský Jaroslav Svozil má namířeno do Baníku, tudíž se Jablonečtí zaměřili na jinou kořist: v teplickém béčku zaparkovaného Michala Jeřábka.

Podle informací iSport.cz už dokonce došlo k jednáním. Pelta se spojil přímo s teplickým ředitelem Petrem Hynkem. K dohodě však zatím nedošlo. Jablonec není schopný akceptovat požadované odstupné.

„Pro Jablonec je to možná hodně, nám se to zdá málo,“ glosuje výsledek rokování Hynek. Teplické nároky se údajně pohybují v jednotkách milionů.

Severočeši průběh nechtějí vůbec komentovat. „Vedení klubu po odchodu Tomáše Břečky hledá náhradu na pozici stopera. Detaily k probíhajícím jednáním v tuto chvíli nebudeme zveřejňovat," sdělil iSport.cz ředitel komunikace Martin Bergman.

Břečku prodal Jablonec za částku kolem 1,7 až 2 miliony eur. Ani tak ale nemá na rozhazování. Pelta totiž kromě stopera souběžně řeší i případný transfer Jana Sýkory ze Slavie, který má po vydařeném podzimu nabídky z ciziny.

Momentálně má Petr Rada k dispozici tři čistokrevné stopery. Jakub Jugas a Dominik Plechatý pravidelně na podzim nastupovali. Oba jsou však na severu na hostování ze Slavie, respektive ze Sparty. Třetím do party je David Štěpánek, který se však vrací po vážném zranění kolena.

Jeřábek přišel do Teplic v lednu 2016 z Dukly. Od té doby nastoupil v dresu severočeského celku do 99 utkání, z toho 90 ligových, a nastřílel osm branek. Po sezoně mu v klubu vyprší smlouva a 26letý stoper se rozhodl ji se neprodloužit. Reakce vedení byla jednoznačná – přeřazení do B-týmu.

„Půl roku jsme mu nabízeli prodloužení smlouvy a dohadovali jsme se s ním. Ve finále nám řekl, že neprodlouží, chtěl by zkusit zahraničí. Pro mě jako trenéra je to uzavřená kapitola," řekl po skončení podzimní části sezony teplický kouč Stanislav Hejkal.

V případě, že by se oba kluby dohodly, by Jeřábek následoval kroky levého beka Jana Kroba, který v létě loňského roku rovněž přišel na Střelnici z teplické rezervy.